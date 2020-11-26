الأعداد السابقة للصحيفة

" البكيري " يُثير الجدل بحديثه عن أفضل مهاجم في الدوري:" لا غوميز ولا السومة ولا حمدالله "

Time منذ 10 دقائق
Views 1385
" البكيري " يُثير الجدل بحديثه عن أفضل مهاجم في الدوري:" لا غوميز ولا السومة ولا حمدالله "

ماجد محمد (صدى):
تحدث الإعلامي محمد البكيري عن أفضل مهاجم أجنبي مر على دوري المحترفين من وجهة نظره الخاصة.

وأضاف "  البكيري  ":"  بدون منازع، أفضل مهاجم محترف مر على الكرة السعودية، اللاعب المغربي أحمد بهجا، لعب في الاتحاد ثلاث من موسم 1996 الى 1999م،  أحرز خلالها 112 هدف،  منها 54 هدف في موسم واحد ".

وأوضح:" ولقب هداف الدوري برقم قياسي.، وساهم في 7 بطولات منها بطولتين دوري، وواحدة قارية وأخر خليجية،  فمن حقق ما حققه ؟".

وعلق أحد المتابعين على ما قاله البكيري بأن حمد الله أفضل ليرد قائلا:" مع احترامي، لا حمدالله ولا السومة ولا غوميز يضاهون عدد منجزاته، الصامدة إلى اليوم ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
خيزران العم معيض شغّالة في إندونيسيا مع انها تصلح ايضا في الرياض وجدة ومدن أخري لبعض الكبار المتصبينين أو المنحرفين عن الخط .
واضح*** وصريح***
تسلم أخونا أبو محمد، الله يرضى عليك ويسعدك..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..

أخر الأخبار

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد
آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد
Time منذ دقيقة Views 1046
" البكيري " يُثير الجدل بحديثه عن أفضل مهاجم في الدوري:" لا غوميز ولا السومة ولا حمدالله "
" البكيري " يُثير الجدل بحديثه عن أفضل مهاجم في الدوري:" لا غوميز ولا السومة ولا حمدالله "
Time منذ 10 دقائق Views 1385
بالفيديو.. تميم يطأطأ رأسه خلف أردوغان
بالفيديو.. تميم يطأطأ رأسه خلف أردوغان
Time منذ 15 دقيقة Views 1373
فهد المولد يداعب الكرة في تدريبات الاتحاد 
فهد المولد يداعب الكرة في تدريبات الاتحاد 
Time منذ 20 دقيقة Views 1303
القبض على مواطنين تورطا في سرقة أحد الأندية الرياضية بالجوف " فيديو " 
القبض على مواطنين تورطا في سرقة أحد الأندية الرياضية بالجوف " فيديو " 
Time منذ 25 دقيقة Views 1294
لقطات نادرة للملك فيصل والملك خالد أثناء حضورهما المباراة النهائية لبطولة كأس الملك
لقطات نادرة للملك فيصل والملك خالد أثناء حضورهما المباراة النهائية لبطولة كأس الملك
Time منذ 31 دقيقة Views 1441
حقيقة التحذير من 3 أدوية تسبب الموت السريع عند الإصابة بكورونا
حقيقة التحذير من 3 أدوية تسبب الموت السريع عند الإصابة بكورونا
Time منذ 34 دقيقة Views 1181
العروس في قلبها الزواج واحرجت العريس
العروس في قلبها الزواج واحرجت العريس
Time منذ 36 دقيقة Views 320
نهاية التفحيط والتهور
نهاية التفحيط والتهور
Time منذ 37 دقيقة Views 282
مهاجم رايق يسجل هدف عالمي
مهاجم رايق يسجل هدف عالمي
Time منذ 37 دقيقة Views 259