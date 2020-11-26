" البكيري " يُثير الجدل بحديثه عن أفضل مهاجم في الدوري:" لا غوميز ولا السومة ولا حمدالله "

ماجد محمد (صدى):
تحدث الإعلامي محمد البكيري عن أفضل مهاجم أجنبي مر على دوري المحترفين من وجهة نظره الخاصة.
وأضاف " البكيري ":" بدون منازع، أفضل مهاجم محترف مر على الكرة السعودية، اللاعب المغربي أحمد بهجا، لعب في الاتحاد ثلاث من موسم 1996 الى 1999م، أحرز خلالها 112 هدف، منها 54 هدف في موسم واحد ".
وأوضح:" ولقب هداف الدوري برقم قياسي.، وساهم في 7 بطولات منها بطولتين دوري، وواحدة قارية وأخر خليجية، فمن حقق ما حققه ؟".
وعلق أحد المتابعين على ما قاله البكيري بأن حمد الله أفضل ليرد قائلا:" مع احترامي، لا حمدالله ولا السومة ولا غوميز يضاهون عدد منجزاته، الصامدة إلى اليوم ".