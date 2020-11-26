فهد المولد يداعب الكرة في تدريبات الاتحاد 

طلال الغامدي (صدى):
مهد لاعب الاتحاد فهد المولد للعودة إلى تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للمشاركة في المباريات.
واستأنف " المولد " بلمس الكرة بالأمس، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية، فيما واصل بعد ذلك التأهيل ومداعبة الكرة بشكل منفرد على هامش الحصة التدريبية، وذلك بحسب الزميلة لـ " الرياضية ".
وكان المولد تعرض لإصابة قوية مطلع الشهر الجاري خلال مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأثبتت التقارير معاناته من تمزق في العضلة الخلفية وحاجته لعلاج لمدة 3 أسابيع.
ويرغب الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي في تجهيز المولد لمباراة الشباب ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والمقرر إقامتها، يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر المقبل.