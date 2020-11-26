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فهد المولد يداعب الكرة في تدريبات الاتحاد 

Time منذ 20 دقيقة
Views 1296
فهد المولد يداعب الكرة في تدريبات الاتحاد 

طلال الغامدي (صدى):
مهد لاعب الاتحاد فهد المولد للعودة إلى تدريبات الفريق  الجماعية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للمشاركة في المباريات.

واستأنف " المولد " بلمس الكرة بالأمس، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية، فيما واصل بعد ذلك التأهيل ومداعبة الكرة بشكل منفرد على هامش الحصة التدريبية، وذلك بحسب الزميلة لـ " الرياضية ".

وكان المولد تعرض لإصابة قوية مطلع الشهر الجاري خلال مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأثبتت التقارير معاناته من تمزق في العضلة الخلفية وحاجته لعلاج لمدة 3 أسابيع.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي في تجهيز المولد لمباراة الشباب ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والمقرر إقامتها، يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر المقبل.

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أحدث التعليقات

abdul
خيزران العم معيض شغّالة في إندونيسيا مع انها تصلح ايضا في الرياض وجدة ومدن أخري لبعض الكبار المتصبينين أو المنحرفين عن الخط .
واضح*** وصريح***
تسلم أخونا أبو محمد، الله يرضى عليك ويسعدك..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..

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