القبض على مواطنين تورطا في سرقة أحد الأندية الرياضية بالجوف " فيديو " 

الجوف (صدى):
ألقت شرطة الجوف القبض على مواطنين بعد الاشتباه بهما، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على خزنة حديدية عليها آثار تكسير وأوراق رسمية وشيكات مالية.
واعترفت المتهمان خلال التحقيقات بسرقتها من أحد الأندية الرياضية بالجوف، فيما تم إيقاف المقبوض عليهما تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم.
وكانت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض ضبطت مواطن في العقد الرابع من العمر لامتهانه النصر والاحتيال على مراكز بيع المجوهرات والأجهزة الإلكترونية.
وتفصيلا، تورط المواطن في الاستيلاء على مجموعة أطقم ذهب وأجهزة إلكترونية تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف ريال.