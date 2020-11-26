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القبض على مواطنين تورطا في سرقة أحد الأندية الرياضية بالجوف " فيديو " 

Time منذ 25 دقيقة
Views 1294
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القبض على مواطنين تورطا في سرقة أحد الأندية الرياضية بالجوف " فيديو " 

الجوف (صدى):
ألقت شرطة الجوف القبض على مواطنين بعد الاشتباه بهما، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على خزنة حديدية عليها آثار تكسير وأوراق رسمية وشيكات مالية.

واعترفت المتهمان خلال التحقيقات بسرقتها من أحد الأندية الرياضية بالجوف، فيما تم إيقاف المقبوض عليهما تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم.

وكانت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض ضبطت مواطن في العقد الرابع من العمر لامتهانه النصر والاحتيال على مراكز بيع المجوهرات والأجهزة الإلكترونية.

 

وتفصيلا، تورط المواطن في الاستيلاء على مجموعة أطقم ذهب وأجهزة إلكترونية تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف ريال.

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أحدث التعليقات

abdul
خيزران العم معيض شغّالة في إندونيسيا مع انها تصلح ايضا في الرياض وجدة ومدن أخري لبعض الكبار المتصبينين أو المنحرفين عن الخط .
واضح*** وصريح***
تسلم أخونا أبو محمد، الله يرضى عليك ويسعدك..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..

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