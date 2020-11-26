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سمو أمير منطقة الرياض يرعى غداً حفل سباق الفروسية "كأس الوفاء"

Time منذ 5 دقائق
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سمو أمير منطقة الرياض يرعى غداً حفل سباق الفروسية "كأس الوفاء"

الرياض (صدى):
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل السباق الواحد والثلاثين للنادي في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية مساء غدٍ الجمعة؛ لتسليم كأس الأمير محمد بن سعود الكبير "كأس الوفاء" في نسخته السادسة والعشرين.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الذي تجده الفروسية، مؤكداً أن الرعاية الكريمة لهذه البطولة منذ نشأتها تجسد الوفاء الذي تميزت به القيادة.

وأعرب سموه عن سعادته بتشريف ومشاركة سمو أمير منطقة الرياض للوسط الفروسي هذه المناسبة الغالية، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين بالسباق.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل محمد الجاسر، أن النادي وبتوجيه من سمو رئيس مجلس الإدارة، اتخذ كل الترتيبات اللازمة والإجراءات الاحترازية لإقامة وإنجاح الحفل.

وينطلق سباق "كأس الوفاء" في الشوط العاشر من الحفل على مسافة ألفي متر، والمخصص للإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الثانية) من عمر أربع سنوات فأكثر، وتبلغ جائزته 500 ألف ريال.

يذكر أن الكأس في العام الماضي حققه الجواد "الجامي" لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وتدريب عبدالله بن مشرف، وبقيادة الخيال "يوسف الحصين"، بزمن "دقيقتان و5 ثوان و 97 جزءاً من الثانية".

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أحدث التعليقات

faeiz1122
هزلت ماأدري اذا كان يعرف حكم ماتفوه به فهذي مصيب واذا كان مايعرف فالمصيبه أعظم
🚴‍♀️
اكيد مكلف مجنسه...
نواف
رونالدو افضل لاعب في العالم افضل من ميسي
نواف
كل خرة يازق
احمد
سلامات الله يشفيك ويشفي كل مصاب وكل مضيوم وحاول تجلس معى الوالده جلسة مصارحه لعل الله ان يهديها وتتوب عن الحاجات اللي مش كويسه الله رتوب علينا وعليها وخلاص تبطل العمر قصير وانت ولدها وخلاص سرت انت الان رجال وتفهم كل شي الله بتوب عليها

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