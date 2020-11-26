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طريقة تسريع تطبيق "واتساب" وتحسين أدائه

Time منذ 54 دقيقة
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طريقة تسريع تطبيق "واتساب" وتحسين أدائه

وكالات (صدى):
يواجه البعض مشاكل في تطبيق واتساب ، سواء من بطء عام في الأداء أو أن الرسائل لا يتم إرسالها، بعضها يحتاج إلى حلول بسيطة.

وتضمنت طريقة تسريع واتساب وإصلاح مشكلات الأداء، التحقق من اتصالك بالإنترنت فلابد من التأكد أولاً وقبل كل شيء من أن الإنترنت يعمل بشكل جيد، ووضع الهاتف في وضع الطائرة لفترة ثم إيقاف تشغيله، وأيضًا، القيام بإيقاف تشغيل Wi-Fi / أو البيانات الخلوية لفترة من الوقت وعودة تشغيلها مرة أخرى لمعرفة، ويمكنكة اللجوء لإعادة تشغيل الهاتف كحل أخير.

وفي حال كان واتساب يتصرف بشكل غريب مؤخرًا، يمكن الانتقال إلى إعدادات الهاتف ومسح ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات الخاصة بواتساب، لكن يجب أولاً عمل نسخة احتياطية من بيانات واتساب.

ومن أحد أسباب مشاكل تطبيق واتساب أو وجود أخطاء به هو عدم تحديث التطبيق بشكل منتظم، ومن الضروري أن يبقى محدثًا؛ لأن كل تحديث يجلب بعض التحسينات الجديدة وإصلاحات الأخطاء؛ لذلك إذا واصلت استخدام الإصدار الأقدم من التطبيق، فمن المحتمل أن تفقد هذه التحسينات، مما يؤدي إلى تباطؤ الأداء أو عدم اتساقه.

غالبًا ما يواجه المستخدمون مشاكل في واتساب على الأجهزة ذات سعة التخزين غير الكافية وذاكرة الوصول العشوائي الصغيرة، مما يجعل التجربة أحيانًا بطيئة، والسبب هو أن التطبيق يحتاج إلى مساحة كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين الخاصة بهاتف المستخدمين ليعمل بشكل صحيح.

وإذا كانت ذاكرة الهاتف ممتلئة فإن أداء واتساب سوف يتباطأ أثناء عرض وتنزيل الصور الجديدة التي تتلقاها، وبالمثل، يتم استهلاك ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة بهاتفك بواسطة تطبيقات تعمل غالبًا في الخلفية؛ لذلك، إذا لم يتمكن هاتفك من تخصيص ذاكرة وصول عشوائي (RAM) كافية لـ واتساب فمن المحتمل أن يواجه التطبيق بعض المشاكل، لذا أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها حتى يتمكن واتساب من تعزيز أدائه

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
خيزران العم معيض شغّالة في إندونيسيا مع انها تصلح ايضا في الرياض وجدة ومدن أخري لبعض الكبار المتصبينين أو المنحرفين عن الخط .
واضح*** وصريح***
تسلم أخونا أبو محمد، الله يرضى عليك ويسعدك..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..

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