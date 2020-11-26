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الإطاحة بـ 3 أشخاص تورطوا في سلب العمالة الوافدة والمخيمات بحفر الباطن

Time منذ 25 دقيقة
Views 1312
الإطاحة بـ 3 أشخاص تورطوا في سلب العمالة الوافدة والمخيمات بحفر الباطن

حفر الباطن (صدى):
ألقت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا عدداً من الجرائم بحفر الباطن

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطنين اثنين ، وآخرَ نازح تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث)، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بسلب العمالة الوافدة وسرقات المركبات والمخيمات البريّة بمحافظة حفر الباطن، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

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أحدث التعليقات

faeiz1122
هزلت ماأدري اذا كان يعرف حكم ماتفوه به فهذي مصيب واذا كان مايعرف فالمصيبه أعظم
🚴‍♀️
اكيد مكلف مجنسه...
نواف
رونالدو افضل لاعب في العالم افضل من ميسي
نواف
كل خرة يازق
احمد
سلامات الله يشفيك ويشفي كل مصاب وكل مضيوم وحاول تجلس معى الوالده جلسة مصارحه لعل الله ان يهديها وتتوب عن الحاجات اللي مش كويسه الله رتوب علينا وعليها وخلاص تبطل العمر قصير وانت ولدها وخلاص سرت انت الان رجال وتفهم كل شي الله بتوب عليها

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