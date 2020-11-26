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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

علي القحطاني (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من " متوسطة إلى غزيرة " مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان ،عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق القصيم، حائل، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

 

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 28 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 15 مئوية.

وأشار التقرير الى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

abdul
خيزران العم معيض شغّالة في إندونيسيا مع انها تصلح ايضا في الرياض وجدة ومدن أخري لبعض الكبار المتصبينين أو المنحرفين عن الخط .
واضح*** وصريح***
تسلم أخونا أبو محمد، الله يرضى عليك ويسعدك..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..

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