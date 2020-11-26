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المملكة تحتل المركز السادس عربياً

Time منذ 33 دقيقة
Views 1477
المملكة تحتل المركز السادس عربياً

طلال الغامدي (صدى):
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي للمنتخبات الخاص بشهر نوفمبر الجاري، بعد فترة التوقف الدولي التي شهدت خوض جميع المنتخبات مباريات، سواء رسمية أو ودية.

وظلت المنتخبات العربية متمسكة بمراكزها، حيث يتصدر المنتخب التونسي قائمة المنتخبات العربية، باحتلاله المركز الـ26 عالميًا، ويأتي بعده الجزائر بالمركز 30، ثم المغرب 39 على مستوى العالم.

ويأتي المنتخب العراقي في المركز السابع عربيًا والـ70 عالميًا، ويليه المنتخب الإماراتي الثامن عربيًا والـ74 عالميًا، ثم سوريا 79 والتاسع عربيًا، وسلطنة عمان العاشر عربيًا والـ82 عالميًا.

وعلى المستوى قارة إفريقيا، يحتل المنتخب التونسي المركز الثاني خلف المنتخب السنغالي، والجزائر الثالث والمغرب الخامس ومصر السابع.

أما على مستوى قارة آسيا، يأتي المنتخب القطري في المركز الخامس، والسعودية السادس والعراق السابع والإمارات الثامن.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
هزلت ماأدري اذا كان يعرف حكم ماتفوه به فهذي مصيب واذا كان مايعرف فالمصيبه أعظم
🚴‍♀️
اكيد مكلف مجنسه...
نواف
رونالدو افضل لاعب في العالم افضل من ميسي
نواف
كل خرة يازق
احمد
سلامات الله يشفيك ويشفي كل مصاب وكل مضيوم وحاول تجلس معى الوالده جلسة مصارحه لعل الله ان يهديها وتتوب عن الحاجات اللي مش كويسه الله رتوب علينا وعليها وخلاص تبطل العمر قصير وانت ولدها وخلاص سرت انت الان رجال وتفهم كل شي الله بتوب عليها

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