ضبط مواطن امتهن النصب والاحتيال على مراكز بيع المجوهرات في الرياض " فيديو "

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر لامتهانه النصر والاحتيال على مراكز بيع المجوهرات والأجهزة الإلكترونية.
وتفصيلا، تورط المواطن في الاستيلاء على مجموعة أطقم ذهب وأجهزة إلكترونية تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف ريال.
واتضح أنه المواطن ارتكب جرائم النصب والاحتيال في الرياض بمشاركة وافدين من الجنسية السورية واليمنية واللذان تم القبض عليهما وكان دورهما استئجار المركبات، فيما ضبط بحوزتهما على بعض المصوغات الذهبية وتم إيقاف المقبوض عليهما تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم.