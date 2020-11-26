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ضبط مواطن امتهن النصب والاحتيال على مراكز بيع المجوهرات في الرياض " فيديو "

Time منذ ساعة
Views 1847
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ضبط مواطن امتهن النصب والاحتيال على مراكز بيع المجوهرات في الرياض " فيديو "

الرياض (صدى):
تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر لامتهانه النصر والاحتيال على مراكز بيع المجوهرات والأجهزة الإلكترونية.

وتفصيلا، تورط المواطن في الاستيلاء على مجموعة أطقم ذهب وأجهزة إلكترونية تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف ريال.

واتضح أنه المواطن ارتكب جرائم النصب والاحتيال في الرياض بمشاركة وافدين من الجنسية السورية واليمنية واللذان تم القبض عليهما وكان دورهما استئجار المركبات، فيما ضبط بحوزتهما على بعض المصوغات الذهبية وتم إيقاف المقبوض عليهما تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
هزلت ماأدري اذا كان يعرف حكم ماتفوه به فهذي مصيب واذا كان مايعرف فالمصيبه أعظم
🚴‍♀️
اكيد مكلف مجنسه...
نواف
رونالدو افضل لاعب في العالم افضل من ميسي
نواف
كل خرة يازق
احمد
سلامات الله يشفيك ويشفي كل مصاب وكل مضيوم وحاول تجلس معى الوالده جلسة مصارحه لعل الله ان يهديها وتتوب عن الحاجات اللي مش كويسه الله رتوب علينا وعليها وخلاص تبطل العمر قصير وانت ولدها وخلاص سرت انت الان رجال وتفهم كل شي الله بتوب عليها

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