وظائف شاغرة في هيئة الجمارك بالرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توافر وظائف لذوي الخبرة للعمل بمدينة الرياض.
وأشارت هيئة الجمارك إلى الوظائف الشاغرة وشملت: مدير إدارة دعم اللجان بشرط حصوله على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص " قانون، إدارة أعمال، شريعة "أو ما يعادلها، وخبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجال القانون ويفضل من لديه ما لا يقل عن 3 سنوات خبرة في منصب إداري.
وتضمنت الوظائف الشاغرة: أخصائي جمركي بشرط أن يكون خبرة عمليّة ما بين 5-10 سنوات في أعمال الجمارك أو المنازعات الجمركية أو الدراسات الجمركية، ومعرفة وخبرة في إدارة وتنفيذ الدراسات الجمركية. - يفضّل من لدية برنامج الإدارة الجمركية من معهد الإدارة العامة.
وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 11/4/1442 الموافق 26/11/2020.