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وظائف شاغرة في هيئة الجمارك بالرياض 

Time منذ 40 دقيقة
Views 1463
وظائف شاغرة في هيئة الجمارك بالرياض 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت  الهيئة العامة للجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توافر وظائف لذوي الخبرة للعمل بمدينة الرياض.

وأشارت هيئة الجمارك إلى الوظائف الشاغرة وشملت: مدير إدارة دعم اللجان بشرط حصوله على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص " قانون، إدارة أعمال، شريعة "أو ما يعادلها، وخبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجال القانون ويفضل من لديه ما لا يقل عن 3 سنوات خبرة في منصب إداري.

وتضمنت الوظائف الشاغرة: أخصائي جمركي بشرط أن يكون خبرة عمليّة ما بين 5-10 سنوات في أعمال الجمارك أو المنازعات الجمركية أو الدراسات الجمركية، ومعرفة وخبرة في إدارة وتنفيذ الدراسات الجمركية. - يفضّل من لدية برنامج الإدارة الجمركية من معهد الإدارة العامة.

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 11/4/1442 الموافق 26/11/2020.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
هزلت ماأدري اذا كان يعرف حكم ماتفوه به فهذي مصيب واذا كان مايعرف فالمصيبه أعظم
🚴‍♀️
اكيد مكلف مجنسه...
نواف
رونالدو افضل لاعب في العالم افضل من ميسي
نواف
كل خرة يازق
احمد
سلامات الله يشفيك ويشفي كل مصاب وكل مضيوم وحاول تجلس معى الوالده جلسة مصارحه لعل الله ان يهديها وتتوب عن الحاجات اللي مش كويسه الله رتوب علينا وعليها وخلاص تبطل العمر قصير وانت ولدها وخلاص سرت انت الان رجال وتفهم كل شي الله بتوب عليها

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