مانشيستر يونايتد يربك حسابات برشلونة بشأن ديمبيلي

وكالات (صدى):
كشفت مصادر أن برشلونة موافق على بيع الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة الإسباني، مقابل 70 أو 80 مليون يورو، بسبب كثرة الإصابات التي يعاني منها، بالإضافة لفشله في إثبات قدراته مع الفريق.
وأوضحت أن مانشستر يونايتد يريد ديمبيلي على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط، مع خيار الشراء حال تألقه بشكل جيد مع أجواء الدوري الإنجليزي.
وأضافت المصادر أن مانشستر يونايتد يرى أن هذا المبلغ كبير بالنسبة لعثمان ديمبيلي، في ظل تراجع مستوى اللاعب بشكل حاد في أخر موسمين.
يذكر أن برشلونة يحتاج بشدة لبيع أحد لاعبيه، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والتي قد تؤدي به للإفلاس بسبب جائحة كورونا