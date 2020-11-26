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شاهد.. صورة مذلة لـ " تميم " يركع فيها للحرس التركي 

Time منذ ساعة
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شاهد.. صورة مذلة لـ " تميم " يركع فيها للحرس التركي 

ماجد القزيز (صدى):
أظهرت صورة مذلة لأمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني وهو يركع فيها أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وأثارت الصورة المذلة لأمير قطر جدلا واسعا بين متداوليها، وجاء ذلك خلال زيارة " تميم " لتركيا.

وكان الرئيس التركي أردوغان استقبل أمير قطر تميم، في زيارة إلى تركيا، وسط أنباء عن استدعاء من قبل أردوغان إلى أمير قطر للحضور.

يذكر أن الطرفين سيوقعان على 8 اتفاقيات جديدة، وسط استمرار للاتفاقيات الموقعة خلال الفترة الماضية، حيث قدمت قطر لتركيا دعمًا ماليًا مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك صفقة مقايضة ائتمانية بقيمة 5 مليارات دولار، ساعدت بشكل كبير في درء أزمة العملة التركية في نوفمبر من العام الماضي.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
هزلت ماأدري اذا كان يعرف حكم ماتفوه به فهذي مصيب واذا كان مايعرف فالمصيبه أعظم
🚴‍♀️
اكيد مكلف مجنسه...
نواف
رونالدو افضل لاعب في العالم افضل من ميسي
نواف
كل خرة يازق
احمد
سلامات الله يشفيك ويشفي كل مصاب وكل مضيوم وحاول تجلس معى الوالده جلسة مصارحه لعل الله ان يهديها وتتوب عن الحاجات اللي مش كويسه الله رتوب علينا وعليها وخلاص تبطل العمر قصير وانت ولدها وخلاص سرت انت الان رجال وتفهم كل شي الله بتوب عليها

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