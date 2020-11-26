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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 4.71 نقطة ليقفل عند مستوى 8693.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 480 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سليمان الحبيب, والإعادة السعودية، وساسكو، وبدجت السعودية، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، والصادرات، وأنعام القابضة، والباحة، وتهامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.48% و 7.96% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية، والإنماء، وريدان، والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أبو معطي، وريدان، والأسماك وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 456.08 نقطة ليقفل عند مستوى 19785.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 58 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 790 ألف سهم تقاسمتها 1986 صفقة.

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أحدث التعليقات

متقاعد ليمتيد
للمعلومية كل معلم أو موظف أو عسكري يتقاعد قبل خدمة 40 سنة ( مدنياً ) أو 35 سنة ( عسكرياً ) , أو لم يبلغ الـ 60 سنة من العمر , هو في نظر مؤسسة التقاعد ( متقاعد مبكر ) حتى ولو خدمته 33 سنة . . . . . لذلك الإشكالية هي في فكر مؤسسة التقاعد نفسها وذلك في تعريف مصطلح التقاعد المبكر . . . . .
خالد
الدنيا ليست فوضى كل وحدة ترمي ولدها بالمطار و تمشي.. وبعدين وين حقوق الأطفال عن هذا الطفل المرمي بالحمام
سطام مسفر سعد القحطاني
يا هلال استغل ضعف النصر
سطام مسفر سعد القحطاني
يا هلال استغل ضعف النصر
نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و يحرسكم رب العالمين

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