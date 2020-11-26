بالفيديو.. سبب ارتداء شارة القيادة في كرة القدم باليد اليسرى

وكالات (صدى):
شهدت اسكتلندا في 30 نوفمبر عام 1872 أول ظهور لشارة القيادة في تاريخ كرة القدم حيث حدث ذلك عندما أقيمت مباراة بين منتخب اسكتلندا ونظيره الإنجليزي.
وكان أول من يرتدي هذه الشارة هو لاعب المنتخب الإنجليزي "أوتوي"، فيما اختلفت التفسيرات بشأن سبب ارتداء الشارة في اليد اليسرى، حيث فسر البعض ذلك بأن الجهة اليسرى قريبة للقلب، لذلك فقائد الفريق يرتديها كتعبير عن حبه وإدراكه للمسؤولية تجاه اللعبة وتجاه زملائه.
وفسر آخرون سبب ارتداء الشارة في اليد اليسرى بأن معظم الأفراد يستخدمون اليد اليمنى، لذلك فالأسهل أن يرتدي القائد الشارة في اليد اليسرى، بينما يعطي توجيهاته باليد اليمنى.