الأعداد السابقة للصحيفة

الهلال يرتدي الزي الأزرق والنصر الأصفر في نهائي كأس الملك 

Time منذ 23 دقيقة
Views 1320
الهلال يرتدي الزي الأزرق والنصر الأصفر في نهائي كأس الملك 

ماجد محمد (صدى):
اتفق ممثلي الهلال والنصر على الزي الرسمي للفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين على ملعب الملك فهد الدولي، حيث يرتدى الهلال الزي الأزرق، بينما يرتدي النصر الأصفر.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الفني لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الخميس، في مقر اتحاد القدم، حيث مثل الهلال في الاجتماع سعود كريري مدير فريق كرة القدم، فيما مثل عايض القحطاني الفريق النصراوي.

 

وكان الهلال تأهل إلى نهائي أغلى البطولات، بانتصاره على أبها 2-0، في نصف نهائي البطولة، فيما كان عبور النصر على حساب الأهلي، في لقاء جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وانتهت لصالح الفريق العاصمي 2-0.

Time واتساب

أحدث التعليقات

متقاعد ليمتيد
للمعلومية كل معلم أو موظف أو عسكري يتقاعد قبل خدمة 40 سنة ( مدنياً ) أو 35 سنة ( عسكرياً ) , أو لم يبلغ الـ 60 سنة من العمر , هو في نظر مؤسسة التقاعد ( متقاعد مبكر ) حتى ولو خدمته 33 سنة . . . . . لذلك الإشكالية هي في فكر مؤسسة التقاعد نفسها وذلك في تعريف مصطلح التقاعد المبكر . . . . .
خالد
الدنيا ليست فوضى كل وحدة ترمي ولدها بالمطار و تمشي.. وبعدين وين حقوق الأطفال عن هذا الطفل المرمي بالحمام
سطام مسفر سعد القحطاني
يا هلال استغل ضعف النصر
سطام مسفر سعد القحطاني
يا هلال استغل ضعف النصر
نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و يحرسكم رب العالمين

أخر الأخبار

حرمان عمر خربين من تمثيل المنتخب السوري مدى الحياة
حرمان عمر خربين من تمثيل المنتخب السوري مدى الحياة
Time منذ دقيقتين Views 1082
شاهد.. لحظة هطول الأمطار على كورنيش ‎جدة
شاهد.. لحظة هطول الأمطار على كورنيش ‎جدة
Time منذ 12 دقيقة Views 1468
بالفيديو.. أم تعذب ابنتها بطريقة مرعبة
بالفيديو.. أم تعذب ابنتها بطريقة مرعبة
Time منذ 20 دقيقة Views 281
الهلال يرتدي الزي الأزرق والنصر الأصفر في نهائي كأس الملك 
الهلال يرتدي الزي الأزرق والنصر الأصفر في نهائي كأس الملك 
Time منذ 23 دقيقة Views 1320
تعليق امرأة على الخيانة الزوجية يستفز "فرح يوسف"
تعليق امرأة على الخيانة الزوجية يستفز "فرح يوسف"
Time منذ 35 دقيقة Views 347
معلم يتفاجأ بوجود لوحته المباعة قبل 4 سنوات في مكتب ولي العهد
معلم يتفاجأ بوجود لوحته المباعة قبل 4 سنوات في مكتب ولي العهد
Time منذ 45 دقيقة Views 1793
بالفيديو.. سبب ارتداء شارة القيادة في كرة القدم باليد اليسرى
بالفيديو.. سبب ارتداء شارة القيادة في كرة القدم باليد اليسرى
Time منذ 51 دقيقة Views 1493
فيديو صادم لمراهقين يطاردون مسن بالتراب وزيت السيارات
فيديو صادم لمراهقين يطاردون مسن بالتراب وزيت السيارات
Time منذ 56 دقيقة Views 641
«الصحة»: تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 1765
وظيفة تقنية شاغرة في شركة تطوير للخدمات التعليمية
وظيفة تقنية شاغرة في شركة تطوير للخدمات التعليمية
Time منذ ساعة Views 1414