الهلال يرتدي الزي الأزرق والنصر الأصفر في نهائي كأس الملك 

ماجد محمد (صدى):
اتفق ممثلي الهلال والنصر على الزي الرسمي للفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين على ملعب الملك فهد الدولي، حيث يرتدى الهلال الزي الأزرق، بينما يرتدي النصر الأصفر.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الفني لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الخميس، في مقر اتحاد القدم، حيث مثل الهلال في الاجتماع سعود كريري مدير فريق كرة القدم، فيما مثل عايض القحطاني الفريق النصراوي.
وكان الهلال تأهل إلى نهائي أغلى البطولات، بانتصاره على أبها 2-0، في نصف نهائي البطولة، فيما كان عبور النصر على حساب الأهلي، في لقاء جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وانتهت لصالح الفريق العاصمي 2-0.