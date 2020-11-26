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«الصحة»: تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 59 دقيقة
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«الصحة»: تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم , عن تسجيل (322) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (356389) حالة، من بينها (5334) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (699) حالة حرجة، كما تم تسجيل (428) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (345215) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (5840)حالة ، بإضافة (15) حالة وفاة جديدة" رحمهم الله جميعاً" , وتم إجراء (51831) فحصا مخبريا جديدا .

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

 

 

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أحدث التعليقات

متقاعد ليمتيد
للمعلومية كل معلم أو موظف أو عسكري يتقاعد قبل خدمة 40 سنة ( مدنياً ) أو 35 سنة ( عسكرياً ) , أو لم يبلغ الـ 60 سنة من العمر , هو في نظر مؤسسة التقاعد ( متقاعد مبكر ) حتى ولو خدمته 33 سنة . . . . . لذلك الإشكالية هي في فكر مؤسسة التقاعد نفسها وذلك في تعريف مصطلح التقاعد المبكر . . . . .
خالد
الدنيا ليست فوضى كل وحدة ترمي ولدها بالمطار و تمشي.. وبعدين وين حقوق الأطفال عن هذا الطفل المرمي بالحمام
سطام مسفر سعد القحطاني
يا هلال استغل ضعف النصر
سطام مسفر سعد القحطاني
يا هلال استغل ضعف النصر
نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و يحرسكم رب العالمين

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