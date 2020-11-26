"حساب المواطن" يوضح موقف التابع المؤمن عليه من الدعم

الرياض (صدى):
أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس أن تسجيل المستفيد التابع في " التأمينات " لا يمنع من حصوله على الدعم مادامت توفرت فيه شروط الأهلية والإستحقاق .
وأكد " حساب المواطن " أنه إذا طرأ تغيير على حالة التابع وتم تسجيله في التأمينات يجب تغيير بياناته في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية :
1- الدخول على " تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين " وتعديل الحالة إلى " موظف خاص " .
2- حفظ البيانات .
3- الإنتقال إلى أيقونة " الإفصاح عن الدخل " .
4- اختيار نوع الدخل " راتب شهري" .
5- اختيار مصدر الدخل " مسجل لدى التأمينات الإجتماعية " .
6- الضغط على حفظ .