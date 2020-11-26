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"حساب المواطن" يوضح موقف التابع المؤمن عليه من الدعم

Time منذ 37 دقيقة
Views 1404
"حساب المواطن" يوضح موقف التابع المؤمن عليه من الدعم

الرياض (صدى):
أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس أن تسجيل المستفيد التابع في " التأمينات " لا يمنع من حصوله على الدعم مادامت توفرت فيه شروط الأهلية والإستحقاق .

وأكد " حساب المواطن " أنه إذا طرأ تغيير على حالة التابع وتم تسجيله في التأمينات يجب تغيير بياناته في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية :

1- الدخول على " تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين " وتعديل الحالة إلى " موظف خاص " .

2- حفظ البيانات .

3- الإنتقال إلى أيقونة " الإفصاح عن الدخل " .

4- اختيار نوع الدخل " راتب شهري" .

5- اختيار مصدر الدخل " مسجل لدى التأمينات الإجتماعية " .

6- الضغط على حفظ .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماجنون خالعون ، قبحهم الله .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
اهلاووووووي
كثرمنها بسسسسسسسسسسسسسسس
abdul
معاتيه جمع شارة ال👍
كان زمان
صقر الجزيرة ... أسس دولة من لاشيء .. أعظم حاكم في العصر الحديث .. (( بشهادة الأعداء ))

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