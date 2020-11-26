الحكومة اليمنية: الهجمات الحوثية تستهدف تهديد تدفق إمدادات الطاقة

فهمي محمد (صدى):
أكدت الحكومة اليمنية اليوم الخميس تضامنها مع المملكة ضد الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت محطة وقود جدة .
وقالت الحكومة اليمنية أن تلك الهجمات الحوثية تستهدف تهديد تدفق إمدادات الطاقة ، وفقاً للعربية .
يأتي ذلك وسط تأكيد دولي على إرهاب الميلشيات الحوثية التي تهدف للإضرار بالإقتصاد العالمي ، وخرق القوانين الدولية والأعراف لتنفيذ مخطاطتها الإجرامية .
وشهدت محطة وقود جدة هجوم بمقذوف حوثي ، إلا أنه لم يؤثر على آداء المحطة أو العملاء ولم يسفر سوى عن آثار بسيطة في أحد الخزانات وتمكنت الجهات المختصة من السيطرة على الحريث في 20 دقيقة .