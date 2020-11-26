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الحكومة اليمنية: الهجمات الحوثية تستهدف تهديد تدفق إمدادات الطاقة

Time منذ ساعة
Views 1723
الحكومة اليمنية: الهجمات الحوثية تستهدف تهديد تدفق إمدادات الطاقة

فهمي محمد (صدى):
أكدت الحكومة اليمنية اليوم الخميس تضامنها مع المملكة ضد الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت محطة وقود جدة .

وقالت الحكومة اليمنية أن تلك الهجمات الحوثية تستهدف تهديد تدفق إمدادات الطاقة ، وفقاً للعربية .

يأتي ذلك وسط تأكيد دولي على إرهاب الميلشيات الحوثية التي تهدف للإضرار بالإقتصاد العالمي ، وخرق القوانين الدولية والأعراف لتنفيذ مخطاطتها الإجرامية .

وشهدت محطة وقود جدة هجوم بمقذوف حوثي ، إلا أنه لم يؤثر على آداء المحطة أو العملاء ولم يسفر سوى عن آثار بسيطة في أحد الخزانات وتمكنت الجهات المختصة من السيطرة على الحريث في 20 دقيقة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماجنون خالعون ، قبحهم الله .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
اهلاووووووي
كثرمنها بسسسسسسسسسسسسسسس
abdul
معاتيه جمع شارة ال👍
كان زمان
صقر الجزيرة ... أسس دولة من لاشيء .. أعظم حاكم في العصر الحديث .. (( بشهادة الأعداء ))

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