الصحافة الأمريكية: تفتيش الأستراليات في مطار الدوحة جريمة اعتداء جنسي

ماجد القزيز (صدى):
نددت الصحافة الأمريكية بإجبار مطار الدوحة للمسافرات الأستراليات على التفتيش الطبي وخلع ملابسهن دون إحترام لحقوق المرأة .
وأكدت صحيفة " نيويورك تايمز " اليوم الخميس أن " تفتيش الأستراليات في الدوحة يرقى إلى جريمة اعتدء جنسي " ، وفقاً للعربية .
ومن المتوقع أن تصل الواقعة لقضية دولية ضد مطار الدوحة الذي سمح بمثل هذه الإنتهاكات .
وكانت شركة الخطوط الجوية القطرية قد أجبرت مسافرات أستراليات على النزول من الطائرة ، لإخضاعهن لعملية تفتيش أمني شامل، بما فيه الفحص الطبي، واضطررن إلى خلع ثيابهن، بعد العثور على رضيع في حمامات بالمطار.
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