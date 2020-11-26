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الصحافة الأمريكية: تفتيش الأستراليات في مطار الدوحة جريمة اعتداء جنسي

Time منذ ساعة
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الصحافة الأمريكية: تفتيش الأستراليات في مطار الدوحة جريمة اعتداء جنسي

ماجد القزيز (صدى):
نددت الصحافة الأمريكية بإجبار مطار الدوحة للمسافرات الأستراليات على التفتيش الطبي وخلع ملابسهن دون إحترام لحقوق المرأة .

وأكدت صحيفة " نيويورك تايمز " اليوم الخميس أن " تفتيش الأستراليات في الدوحة يرقى إلى جريمة اعتدء جنسي " ، وفقاً للعربية .

ومن المتوقع أن تصل الواقعة لقضية دولية ضد مطار الدوحة الذي سمح بمثل هذه الإنتهاكات .

وكانت شركة الخطوط الجوية القطرية قد أجبرت مسافرات أستراليات على النزول من الطائرة ، لإخضاعهن لعملية تفتيش أمني شامل، بما فيه الفحص الطبي، واضطررن إلى خلع ثيابهن، بعد العثور على رضيع في حمامات بالمطار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماجنون خالعون ، قبحهم الله .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
اهلاووووووي
كثرمنها بسسسسسسسسسسسسسسس
abdul
معاتيه جمع شارة ال👍
كان زمان
صقر الجزيرة ... أسس دولة من لاشيء .. أعظم حاكم في العصر الحديث .. (( بشهادة الأعداء ))

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