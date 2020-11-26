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"الداخلية" تنشر فيديو إحباط تهريب أكثر من 24 طن مخدرات والإطاحة بـ225 متهم

Time منذ 27 دقيقة
Views 1710
"الداخلية" تنشر فيديو إحباط تهريب أكثر من 24 طن مخدرات والإطاحة بـ225 متهم

جازان (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية، أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولات لتهريب (459) كيلوجراماً من الحشيش المخدر، و (24) طناً و (731) كيلوجراماً من القات المخدر بمنطقتي جازان ونجران.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم إيقاف المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وعددهم (225) متهماً، بينهم (184) متهماً من الجنسية اليمنية و (23) متهماً من الجنسية الإثيوبية و (15) مواطناً و (3) متهمين من الجنسية الصومالية.

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أحدث التعليقات

الحزين
الاعب السطورة العالم لن يتكرر
Dghn
مش لازم تصدقون احساسها انتم رجال ماعندك حس تضحكون علي وجوهكم المراه اذا ححبت حبت بصدق مش مثل الرجال
الحزين
الله يرحمهم جميعا
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
Z
والراكب والمركوب بعد التنزه في المرسيدس برضه يعتبر رقص الله يفشلك يا ح......

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