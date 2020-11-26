الأعداد السابقة للصحيفة

مواطنة تستغيث بعد منعها عن العمل بسبب شكواها من وافد اعتدى عليها

Time منذ 59 دقيقة
Views 2759
Comment 4
مواطنة تستغيث بعد منعها عن العمل بسبب شكواها من وافد اعتدى عليها

الرياض (صدى):
ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة بتظلم مواطنة كشفت عن منعها من العمل بسبب إدعائها على أجنبي حاول الإعتداء عليها أثناء الدوام.

وأكدت المواطنة أنها تعمل " مساعد تمريض " بمستشفى الأمن ، وقام رئيس قسم العمليات " برتغالي الجنسية " بالإعتداء عليها ، وعندما لجأت للقضاء واشتكت المستشفى وكذلك المدعى عليه ، قام رؤسائها بطي قيدها .

وقالت المواطنة أنها فوجئت بإلغاء بصمة الإنصراف عند خروجها من العمل ، مناشدة الجهات المختصة بالتدخل لعدم التلاعب بالأنظمة الإلكترونية .

كما كشفت عن تلاعب وقص في فيديوهات كاميرات المراقبة التي توثق الواقعة ، مطالبة بمراجعة الفيديوها ت ومساعدتها لإثبات حقها .

وتفاعل عدد كبير من المواطنين مع شكوى الفتاة ، مؤكدين أن الجهات المختصة لن تصمت عن حقها ، وطالبوا بإنهاء عقد الأجنبي وإيصال الأمر للنيابة وهيئة الفساد طالما ثبت صحة ذلك .

Time واتساب

أحدث التعليقات

الحزين
الاعب السطورة العالم لن يتكرر
Dghn
مش لازم تصدقون احساسها انتم رجال ماعندك حس تضحكون علي وجوهكم المراه اذا ححبت حبت بصدق مش مثل الرجال
الحزين
الله يرحمهم جميعا
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
Z
والراكب والمركوب بعد التنزه في المرسيدس برضه يعتبر رقص الله يفشلك يا ح......

أخر الأخبار

مطار الملك عبدالعزيز يؤكد عدم تأثر رحلات الطيران بالأجواء الممطرة
مطار الملك عبدالعزيز يؤكد عدم تأثر رحلات الطيران بالأجواء الممطرة
Time منذ 8 دقائق Views 1158
فيديو من مرصد مطار الملك سعود بالباحة لبداية تكون السحب الكثيفة اليوم
فيديو من مرصد مطار الملك سعود بالباحة لبداية تكون السحب الكثيفة اليوم
Time منذ 17 دقيقة Views 1285
وظائف شاغرة بمجال التمريض في نجران والمدينة المنورة
وظائف شاغرة بمجال التمريض في نجران والمدينة المنورة
Time منذ 22 دقيقة Views 1253
"الداخلية" تنشر فيديو إحباط تهريب أكثر من 24 طن مخدرات والإطاحة بـ225 متهم
"الداخلية" تنشر فيديو إحباط تهريب أكثر من 24 طن مخدرات والإطاحة بـ225 متهم
Time منذ 27 دقيقة Views 1704
أفضل 5 أوقات لشرب الماء وتحقيق أقصى إستفادة منه
أفضل 5 أوقات لشرب الماء وتحقيق أقصى إستفادة منه
Time منذ 35 دقيقة Views 1395
بالفيديو.. أمطار غزيرة على الحرم المكي اليوم
بالفيديو.. أمطار غزيرة على الحرم المكي اليوم
Time منذ 45 دقيقة Views 1796
ضبط طائرة تجسس لدى مسافر في مطار القاهرة
ضبط طائرة تجسس لدى مسافر في مطار القاهرة
Time منذ 54 دقيقة Views 429
مواطنة تستغيث بعد منعها عن العمل بسبب شكواها من وافد اعتدى عليها
مواطنة تستغيث بعد منعها عن العمل بسبب شكواها من وافد اعتدى عليها
Time منذ 59 دقيقة Views 2759
"القدية" ترسي عقدًا إنشائيًا على شركات بقيمة 1,1 مليار ريال
"القدية" ترسي عقدًا إنشائيًا على شركات بقيمة 1,1 مليار ريال
Time منذ ساعة Views 1676
تفاصيل وفاة عروسين "يوم الصباحية"
تفاصيل وفاة عروسين "يوم الصباحية"
Time منذ ساعة Views 1457