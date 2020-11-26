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المدة اللازمة لزوج المواطنة لنقل الكفالة عند وفاتها أو وقوع الطلاق

Time منذ 7 دقائق
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المدة اللازمة لزوج المواطنة لنقل الكفالة عند وفاتها أو وقوع الطلاق

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس المدة اللازمة لزوج المواطنة أو زوجة المواطن لنقل كفالتهما بعد وفاة المواطن أو المواطنة أو وقوع الطلاق .

وأكدت في تعميم أنه يتم منح زوج المواطنة وزوجة المواطن شهرين للبحث عن عمل ونقل خدماتهم إليه ، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية .

ويجب توفر الشروط التالية :

1- إثبات موافقة الجهات المختصة على الزواج قبل إتمام النقل .

2- إرفاق عقد زواج مصدق .

3- توفر جواز سفر يمكن المغادرة به في أي وقت .

4- موافقة صاحب العمل على النقل أو انتهاء العلاقة العمالية ، ويشمل ذلك أبناء وبنات المواطنة مع سريان صلاحية رخصة العمل .

وتضمن التعميم كذلك نقل خدمات أبناء وبنات المواطنة إلى صاحب عمل آخر بعد وفاتها في حال بلوغهم 18 عام ، وفقاً لـ " عكاظ " .

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
وأيضا لابد من الابلاغ عن جرائم التبرج نريد الكل يلزم حده
واضح*** وصريح***
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء اللهم انشر علينا وعليهم رحمتك بالسحاب سحاباً وابلاً غدقا مغيثاً هنيئاً مريئاً مجلِّلاً نافعا غير ضار اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد وتحيي به ما قد مات وتردَّ به ما قد فات وتنعش به الضعيف من عبادك وتحيي به الميت من بلادك اللهم سقيا هنيئة نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً فأرسل السماء علينا مدراراً وأمددنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهاراً.
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له..
واضح*** وصريح***
(( سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته")). "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك،
واضح*** وصريح***
(( سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته")). "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك،

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