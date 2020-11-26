المدة اللازمة لزوج المواطنة لنقل الكفالة عند وفاتها أو وقوع الطلاق

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية اليوم الخميس المدة اللازمة لزوج المواطنة أو زوجة المواطن لنقل كفالتهما بعد وفاة المواطن أو المواطنة أو وقوع الطلاق .
وأكدت في تعميم أنه يتم منح زوج المواطنة وزوجة المواطن شهرين للبحث عن عمل ونقل خدماتهم إليه ، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية .
ويجب توفر الشروط التالية :
1- إثبات موافقة الجهات المختصة على الزواج قبل إتمام النقل .
2- إرفاق عقد زواج مصدق .
3- توفر جواز سفر يمكن المغادرة به في أي وقت .
4- موافقة صاحب العمل على النقل أو انتهاء العلاقة العمالية ، ويشمل ذلك أبناء وبنات المواطنة مع سريان صلاحية رخصة العمل .
وتضمن التعميم كذلك نقل خدمات أبناء وبنات المواطنة إلى صاحب عمل آخر بعد وفاتها في حال بلوغهم 18 عام ، وفقاً لـ " عكاظ " .