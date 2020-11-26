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الصحة تحذر من 7 أضرار تسببها المشروبات الغازية على الجسم

Time منذ ساعة
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الصحة تحذر من 7 أضرار تسببها المشروبات الغازية على الجسم

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الصحة اليوم الخميس من أضرار المشروبات الغازية على الجسم .

وأكدت " الصحة " أن تلك المشروبات ليست مشروبات طاقة كما تدعي الإعلانات ، وإنما تسبب تلك الأضرار :

1- التأثير على صحة الفم ، حيث تسبب تآكل الأسنان .

2- صداع التوتر والصداع النصفي .

3- تقرحات جدار المعدة والمرئ وارتجاع الطعام عكسياً إلى المرئ .

4- زيادة معدل ضربات القلب ، وارتفاع ضغط الدم ، وتسبب السكتة القلبية .

5- التوتر والقلق والأرق ، حيث تسبب اضطرابات نفسية ينتج عنها قلق وقلة نوم .

6- السمنة والسكري من النوع الثاني ، وارتفاع الكوليسترول .

7- هشاشة العظام ، حيث تسبب أضرار مباشرة على العظم وكثافته .

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
وأيضا لابد من الابلاغ عن جرائم التبرج نريد الكل يلزم حده
واضح*** وصريح***
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء اللهم انشر علينا وعليهم رحمتك بالسحاب سحاباً وابلاً غدقا مغيثاً هنيئاً مريئاً مجلِّلاً نافعا غير ضار اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد وتحيي به ما قد مات وتردَّ به ما قد فات وتنعش به الضعيف من عبادك وتحيي به الميت من بلادك اللهم سقيا هنيئة نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً فأرسل السماء علينا مدراراً وأمددنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهاراً.
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له..
واضح*** وصريح***
(( سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته")). "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك،
واضح*** وصريح***
(( سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته")). "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك،

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