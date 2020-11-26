الصحة تحذر من 7 أضرار تسببها المشروبات الغازية على الجسم

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الصحة اليوم الخميس من أضرار المشروبات الغازية على الجسم .
وأكدت " الصحة " أن تلك المشروبات ليست مشروبات طاقة كما تدعي الإعلانات ، وإنما تسبب تلك الأضرار :
1- التأثير على صحة الفم ، حيث تسبب تآكل الأسنان .
2- صداع التوتر والصداع النصفي .
3- تقرحات جدار المعدة والمرئ وارتجاع الطعام عكسياً إلى المرئ .
4- زيادة معدل ضربات القلب ، وارتفاع ضغط الدم ، وتسبب السكتة القلبية .
5- التوتر والقلق والأرق ، حيث تسبب اضطرابات نفسية ينتج عنها قلق وقلة نوم .
6- السمنة والسكري من النوع الثاني ، وارتفاع الكوليسترول .
7- هشاشة العظام ، حيث تسبب أضرار مباشرة على العظم وكثافته .