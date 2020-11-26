ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
صعدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في السوق المحلي، بفعل مكاسب المعدن الثمين عالميا.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 217.86 ريال (58.10 دولار)، مقابل 217.74 ريال (58.06 دولار) أمس.
كما ارتفع جرام الذهب عيار 21 إلى 190.63 ريال (50.83 دولار)، مقابل 190.52 ريال (50.81 دولار)، الأربعاء.
وشملت الإرتفاعت سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 163.40ريال (43.57دولار)، مقابل 163.31 ريال (43.55 دولار) في تعاملات الأمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 127.09 ريال (33.89 دولار)، مقابل 127.02 ريال (33.87 دولار).