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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

Time منذ ساعتين
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ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم

وكالات (صدى):
صعدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في السوق المحلي، بفعل مكاسب المعدن الثمين عالميا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 217.86 ريال (58.10 دولار)، مقابل 217.74 ريال (58.06 دولار) أمس.

كما ارتفع جرام الذهب عيار 21 إلى 190.63 ريال (50.83 دولار)، مقابل 190.52 ريال (50.81 دولار)، الأربعاء.

وشملت الإرتفاعت سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 163.40ريال (43.57دولار)، مقابل 163.31 ريال (43.55 دولار) في تعاملات الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 127.09 ريال (33.89 دولار)، مقابل 127.02 ريال (33.87 دولار).

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. هذولا الدبونقا وتهاويلهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🚴‍♀️
تقول حور العين حقات جهنم...
🚴‍♀️
استغفر الله... 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 شر البليه ما يضحك... الخرونق شغال مخرطه
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..

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