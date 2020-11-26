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بالصور.. الكشف عن برنامج لتحسين جودة حياة سكان الرياض

Time منذ ساعة
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بالصور.. الكشف عن برنامج لتحسين جودة حياة سكان الرياض

الرياض (صدى):
دشن الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، برنامج "أنسنة الأحياء السكنية"، بحضور الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، وذلك في إطار جهود الأمانة للارتقاء بجودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها المتصلة بالقطاع البلدي.

وتسعى أمانة منطقة الرياض من خلال البرنامج، الذي ينطلق من حي الفلاح، إلى جعل المناطق السكنية تنعم بالديمومة والرفاه عبر تسهيل حركة السكان وتنقلاتهم إلى مختلف الفعاليات في المنطقة المحيطة بهم، وتأهيل الفراغات العمرانية الحضرية العامة وتطويرها وتفعيلها لتكون أكثر حيوية، إلى جانب توفير حركة مشاة آمنة داخل الأحياء السكنية وتزويدها بنشاطات اجتماعية متعددة ومختلفة.

وسيسهم البرنامج في القضاء على العديد من المظاهر السلبية، كالتعديات على الأرصفة، والوقوف العشوائي للمركبات، والقيادة بسرعات عالية داخل الأحياء، والتشجير العشوائي المعيق لحركة المشاة، علاوة على مساهمته الفاعلة في إعطاء هوية للحي، وتحسين شبكة الطرق وتنظيمها وربطها بالفراغات العامة، وإنشاء شبكة للمشاة متصلة بالمرافق، وتشجير الطرق والممرات والحدائق، وتصميم المناطق المفتوحة والساحات لتتكامل مع شبكة الطرق والممرات.

 

 

 

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه .. .. هذولا الدبونقا وتهاويلهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🚴‍♀️
تقول حور العين حقات جهنم...
🚴‍♀️
استغفر الله... 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 شر البليه ما يضحك... الخرونق شغال مخرطه
ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم .. .. الحمد لله على نعمة الإسلام ..

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