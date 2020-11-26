بالفيديو.. محامي "ترامب" يحرج لجنة الإنتخابات ويثبت تزويرهم

واشنطن (صدى):
نجح رئيس فريق " ترامب " القانوني في إثبات صحة إدعاءات حملة " ترامب " وإحراج لجنة الإنتخابات في ولاية بنسلفانيا بعد الكشف عن عدة إحصائيات مزورة لبطاقات الإقتراع .
ووثق مقطع فيديو جلسة الإستماع لمحامي " ترامب " ، رودي جولياني ، الذي أحرج اللجنة وسط ضحكات سخرية واستغراب من واقع ما حدث .
وخلال الجلسة قال " جلياني " : سأعطيكم إحصائية أخرى ، 1823148 بطاقة اقتراع غائبة وعبر البريد ، استردت 1.4 مليون تقريباً ، ومع ذلك تم إحصاء 2.5 مليون .
وتساءل : ما الذي يفسر هذا الإختلاف البالغ 700 ألف صوت بين عدد البطاقات التي أرسلتها ، وعدد بطاقات الإقتراع التي انتهى بها العد .
كما كشف أن هناك أرقام إحصائية كانت معلنة وتم إزالتها فجأة بدون تفسير ،وكذلك تفسير الوضع لـ 22 ألف وستمائة ستة وثمانين بطاقة اقتراع بالبريد تم إرجاعها في اليوم الذي تم إرساله فيه باليريد .. قائلاً : هذه خدعة دون شك .
في سياق متصل ، منحت الدائرة الحادية عشرة برئاسة القاضي (كلارنس توماس) المحامي (لين وود) المقرب من الرئيس ترمب ، مراجعة معجلة فيما يتعلق بصحة إجراءات انتخابات ولاية جورجيا .
وكانت محكمة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية قد قضت قبل أيام ببطلان أكثر من 2.3 ألف استمارة انتخابية ، مع استمرار " ترامب " في قضيته لإثبات تزوير أصوات الناخبين لصالح " جو بايدن " .
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