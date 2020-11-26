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صورة قديمة لأسواق السلوم التجارية 1988م
منذ 59 دقيقة
841
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أحدث التعليقات
🚴♀️
اذا هطلت المطرت ... حللت البركت ... و انتعشت الصحرت ... وحللت الخضرت .. ورعى البدوي الغنمت ... شعر ... عبد ربه العدني
غييييوووورررر
معمم رافضي يسب ويطعن في اصحاب وزوجات رسول الله دين الروافض قائم على السب والطعن واللعن بدون ذلك لادين لهم دين الروافض الحقد والكره والعداوات والثآرات اقبح ديانة على وجه الارض هي الديانة الرافضيه الخمينية جمعت بين الشرك والكفر والخبث واللؤم والغدر والخيانة والسب واللعن والسرقه باسم الخمس وامتهان الدعاره باسم المتعه
ابو عمار
هههههههههههههههه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
جزاها الله خير
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