الهريفي: " مايكون سبب هزيمة النصر في الديربي "

ماجد محمد (صدى):
قال فهد الهريفي لاعب النصر السابق، إن مايكون هو سبب هزيمة الفريق أمام الهلال في المرحلة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان الناقد الرياضي خالد الشعلان قد علق على اجتماع لاعبي النصر عقب المباراة وسط الملعب قائلا: " مثلما طالبَ مايكون وحمدالله بأنْ يكونَ الإجتماع بالدائرة فيجبُ أنْ يكونَ أدائهما قبل غيرهما حاضراً مساء السبت، مثلما طالبَ امرابط بأنْ يكونَ الإجتماع بالغرفة فيجب أن يُظهرَ في الملعب ما أضمرهُ في نفسه " .
واتفق الهريفي مع رأي الشعلان قائلا: " كأنك قرأت أفكاري، وأنا اروح مع لقطة مرابط لعدة أسباب، أزيد عليها يجب أن يجلس كل لاعب مع نفسه بصدق وأولهم مايكون، لأنه هو سبب هزيمة النصر في الديربي، بتمركزه الخاطئ أثناء الهجمة وعرضيتها، ثم خطأه بضربة الجزاء وبالهدف الثاني في عدم خروجه، وجعل قوميز متسللاً، كل هذا وله وجه! ".
يذكر أن الهلال النصر يتواجهان يوم السبت المقبل في نهائي دوري كأس الملك، على ستاد فهد الدولي.