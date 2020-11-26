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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 56 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (جازان ،عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،القصيم ، حائل، الرياض، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين و مصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمه ويغفر له
خالد
الله يخذكم انتم والكوره كرهتونا الرياضه سلتيح
نجاة محمد
واحد دخل البيت بغرض السرقة و لما دخل غرفة بناتة بادر بأطلاق النار علي اللص يعني يا سيادة المحامي مايدافع عن اهل بيتة
ابو عمار
حسبي الله على من تسبب في تشريدهم وتدمير بلادهم .. اسأل الله ان يقصف عمر اوباما وحمد بن جاسم فهم زعماء ما يسمى بالربيع العربي الذي دمرو به الوطن العربي . المفروض ان تتم محاكمة هؤلاء المتسببين في تشريدهم
abdul
الله يرحمه

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