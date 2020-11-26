اختطاف لاعب الأهلي السابق

وكالات (صدى):
صرح مصطفى جابر شقيق اللاعب المصري ميدو جابر لاعب الأهلي والمقاصة السابق، بأنه اختفى من معسكر فريقه الحالي سيراميكا كليوباترا.
وقال شقيق ميدو جابر إن إدارة النادي أبلغته بأن شخصين طلبا التصوير معه في فندق المعسكر، وبعدها اختفى في ظروف غامضة، مرجحًا اختطافه، حيث اصطحباه الشخصين إلى خارج الفندق ليختفي تماماً بعد أن أغلق هاتفه.
ونفى معتز البطاوي، المشرف على الكرة بفريق سيراميكا كليوباترا، أن يكون أحد الأندية هو من دبر هذا الحادث واستبعد هذا الأمر من الأساس، مؤكدا أن هذه عملية اختطاف غير معلومة، وأن رجال الشرطة سيتوصلون للحقيقة.