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اختطاف لاعب الأهلي السابق

Time منذ 58 دقيقة
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اختطاف لاعب الأهلي السابق

وكالات (صدى):
صرح مصطفى جابر شقيق اللاعب المصري ميدو جابر لاعب الأهلي والمقاصة السابق، بأنه اختفى من معسكر فريقه الحالي سيراميكا كليوباترا.

وقال شقيق ميدو جابر إن إدارة النادي أبلغته بأن شخصين طلبا التصوير معه في فندق المعسكر، وبعدها اختفى في ظروف غامضة، مرجحًا اختطافه، حيث اصطحباه الشخصين إلى خارج الفندق ليختفي تماماً بعد أن أغلق هاتفه.

ونفى معتز البطاوي، المشرف على الكرة بفريق سيراميكا كليوباترا، أن يكون أحد الأندية هو من دبر هذا الحادث واستبعد هذا الأمر من الأساس، مؤكدا أن هذه عملية اختطاف غير معلومة، وأن رجال الشرطة سيتوصلون للحقيقة.

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د محمد ماجد بخش
الظلم هو كسر الشيء تحطيم الشيء فقد الشيء الذي بدونه لا تعد الحياة بعده شيء
حماد
مخروث بكرة يقول زوجوني مصاب بالزهايمر ليت على طردوني تجي علوم اكبر
د محمد ماجد بخش
أقصر درجة ممثلة العدد الذري هي أقصى درجة تمثيل فراغية رابطة ممثلة بوحدات العنصر أو العناصر يمنة أو يسرة من نقطة تمثيل العدد الذري المنتظم الممثل لعدد ذرات العنصر في وحدة العنصر الدورية العددية الثقالية الفراغية البنائية المحورية المكافئة على مستوى وحدة العنصر / في كل وحدة من وحدات العناصر الذرية الثقالية لمغناطيسية
د محمد ماجد بخش
الدرجة الرابطة ودرجة الثقل ودرجة تمثيل الثبات جميعها درجات فراغية ومحورية وعددية وثقالية وبنائية ومكافئة ومنتظمة تختلف لمجرد اختلاف إحدى الدرجات الثلاث إلا أن سقف المغناطيسية يحدد بأعلى درجة فراغ ممثلة لدرجة الثقل الممثل للارتباط بجانب تغيير درجة الثبات مع تمثيل اختلاف درجة الارتباط حتى الوصول لأقصر درجة ثقل فراغية ممثلة لفترة العنصر يكون حدود طرحها أو إضافتها مرتبطا بالعدد الذري كمحور مشترك لتحديد الدرجات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين . .. قدم على ماقدم ..

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