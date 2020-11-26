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تركي آل الشيخ: مرادونا ومايكل جاكسون وأم كلثوم أساطير لن تتكرر

Time منذ 6 ساعات
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تركي آل الشيخ: مرادونا ومايكل جاكسون وأم كلثوم أساطير لن تتكرر

الرياض (صدى):
استنكر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، من مهاجمة البعض لأسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا.

وقال آل الشيخ: " اللي جالس ينتقد الحياة الشخصية لمرادونا، انت عليك منه في الملعب، ما اعرف متى نحترم خصوصية الناس وحياتهم الشخصية ".

وتابع: " حياتي الخاصه لي ولي رب يحاسبني عليها، مرادونا، ومايكل جاكسون، وجوردن، وكلاي وأم كلثوم ومحمد عبده، ومحمد عبدالوهاب أساطير لن تتكرر " .

يذكر أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، فارق الحياة أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا بعد إصابته بنوبة قلبية في منزله بالأرجنتين.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمه ويغفر له
خالد
الله يخذكم انتم والكوره كرهتونا الرياضه سلتيح
نجاة محمد
واحد دخل البيت بغرض السرقة و لما دخل غرفة بناتة بادر بأطلاق النار علي اللص يعني يا سيادة المحامي مايدافع عن اهل بيتة
ابو عمار
حسبي الله على من تسبب في تشريدهم وتدمير بلادهم .. اسأل الله ان يقصف عمر اوباما وحمد بن جاسم فهم زعماء ما يسمى بالربيع العربي الذي دمرو به الوطن العربي . المفروض ان تتم محاكمة هؤلاء المتسببين في تشريدهم
abdul
الله يرحمه

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