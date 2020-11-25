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تركي آل الشيخ: مرادونا ومايكل جاكسون وأم كلثوم أساطير لن تتكرر

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تركي آل الشيخ: مرادونا ومايكل جاكسون وأم كلثوم أساطير لن تتكرر

ماجد محمد (صدى):
استنكر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، من مهاجمة البعض لأسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا.

وقال آل الشيخ: " اللي جالس ينتقد الحياة الشخصية لمرادونا، انت عليك منه في الملعب، ما اعرف متى نحترم خصوصية الناس وحياتهم الشخصية ".

وتابع: " حياتي الخاصه لي ولي رب يحاسبني عليها، مرادونا، ومايكل جاكسون، وجوردن، وكلاي وأم كلثوم ومحمد عبده، ومحمد عبدالوهاب أساطير لن تتكرر " .

يذكر أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، فارق الحياة أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عامًا بعد إصابته بنوبة قلبية في منزله بالأرجنتين.

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
فليسجل التأريخ أن البناء المنتظم الممثل لدرجات الثقل العددية ممثلا : بمحاور الثبات المغناطيسي الممثلة لدرجات الكتلة الفراغية
د محمد ماجد بخش
خط القسمة ( الفارق ) في العناصر هو مجموعة 8 وهي العناصر 2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
د محمد ماجد بخش
الوصل المغناطيسي بين العناصر يكمن في ثبات وحدة مجموع ذرات العنصر / في جميع العناصر المغناطيسية ( الكيميائية & الفيزيائية )
د محمد ماجد بخش
أفضل عرض للجدول الدوري للعناصر على الإطلاق هو تمثيله في 10 مجموعات رئيسية لا تشمل صف العنصرين الذهبيين H & He ليمثل جدول العصر 12 صفا وتلك المجموعات والصفوف تشمل 122 عنصرا

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