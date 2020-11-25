الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..غوميز: مباراة الديربي مجرد 3 نقاط ونسعى لتحقيق كأس الملك

Time منذ 38 دقيقة
Views 1408
بالفيديو..غوميز: مباراة الديربي مجرد 3 نقاط ونسعى لتحقيق كأس الملك

نواف السالم (صدى):
صرح الفرنسي بافيتمبي غوميز لاعب الهلال، بأن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مهمة، لأنها تحمل اسم الملك سلمان.

ورأى غوميز أن مواجهة النصر بالدوري مهمة لكنها مجرد 3 نقاط، قائلا: " مباراة النصر كانت مهمة كأي ديربي وهناك الكثير من المباريات في الدوري والآن في بطولة جديدة أمام خصم قوي، ونتمنى أن نحقق النجاح " .

وتابع: " فوزنا في المباراة السابقة لا يعني فوزنا في المباراة المقبلة، علينا بالراحة والاسترخاء الذهني والابتعاد عن الضغوطات " .

وأضاف: " الهلال نادي عريق ويتم متابعته من الرجال والنساء والأطفال، وهذا يجعلني فخور، وأتمنى أن نتمكن من إهداء الجماهير لقب بطولة كأس الملك " .

الجدير بالذكر أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو يستعد للعودة لقيادة تدريبات الهلال استعدادًا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعانكم الله ونصركم على عدوكم وسدد رميكم .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عبدالعزيز
الحمد لله والشكر فيه احد يضرب زوجته امركم غريب اول مره اسمع كلام مثل هذا المرأه هي امك واختك وعمتك وخالتك كيف تسمح لنفسك تضربها أو حتى تضايقها مهما كانت الضروف بالأول والأخير هي أم ابنايك
واحد من البشريه
والله ماهمني من يضيفني ومن يحذفني الأمر عندي سيان
ابو محمد 😎 ✍️
الباكستاني والبقالي ، من اخبث الجنسيات الوافده .. .. اللهم اكفنا شر من به شر ...

أخر الأخبار

تركي آل الشيخ: مرادونا ومايكل جاكسون وأم كلثوم أساطير لن تتكرر
تركي آل الشيخ: مرادونا ومايكل جاكسون وأم كلثوم أساطير لن تتكرر
Time منذ 30 ثانية Views 1028
ميرفت أمين تحتفل بعيد ميلادها الـ 74
ميرفت أمين تحتفل بعيد ميلادها الـ 74
Time منذ 5 دقائق Views 83
الجهني: الساعات القادمة ستبدأ الفعالية الجوية مابين رابغ وجدة
الجهني: الساعات القادمة ستبدأ الفعالية الجوية مابين رابغ وجدة
Time منذ 13 دقيقة Views 1439
حديث فهد المرداسي عن حكام الجولة الخامسة
حديث فهد المرداسي عن حكام الجولة الخامسة
Time منذ 32 دقيقة Views 155
تأكد غياب عسيري عن نهائي كأس الملك
تأكد غياب عسيري عن نهائي كأس الملك
Time منذ 33 دقيقة Views 1490
مبارك الشهري : شكري الحنفوش ظلم بيتروس
مبارك الشهري : شكري الحنفوش ظلم بيتروس
Time منذ 34 دقيقة Views 206
محمد الناصر : النصر تحت ضغط أعلى وليس أمامه الا خيار الفوز
محمد الناصر : النصر تحت ضغط أعلى وليس أمامه الا خيار الفوز
Time منذ 35 دقيقة Views 212
بالفيديو..غوميز: مباراة الديربي مجرد 3 نقاط ونسعى لتحقيق كأس الملك
بالفيديو..غوميز: مباراة الديربي مجرد 3 نقاط ونسعى لتحقيق كأس الملك
Time منذ 38 دقيقة Views 1408
أم تترك طفلها أسبوعًا بلا طعام وتسافر رفقة كلبها!
أم تترك طفلها أسبوعًا بلا طعام وتسافر رفقة كلبها!
Time منذ 53 دقيقة Views 352
قانوني: ضرب الزوجة جائز شرعًا ولا ينطبق عليه عقوبات الحماية من الإيذاء
قانوني: ضرب الزوجة جائز شرعًا ولا ينطبق عليه عقوبات الحماية من الإيذاء
Time منذ ساعة Views 2062