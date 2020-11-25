بالفيديو..غوميز: مباراة الديربي مجرد 3 نقاط ونسعى لتحقيق كأس الملك

نواف السالم (صدى):
صرح الفرنسي بافيتمبي غوميز لاعب الهلال، بأن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مهمة، لأنها تحمل اسم الملك سلمان.
ورأى غوميز أن مواجهة النصر بالدوري مهمة لكنها مجرد 3 نقاط، قائلا: " مباراة النصر كانت مهمة كأي ديربي وهناك الكثير من المباريات في الدوري والآن في بطولة جديدة أمام خصم قوي، ونتمنى أن نحقق النجاح " .
وتابع: " فوزنا في المباراة السابقة لا يعني فوزنا في المباراة المقبلة، علينا بالراحة والاسترخاء الذهني والابتعاد عن الضغوطات " .
وأضاف: " الهلال نادي عريق ويتم متابعته من الرجال والنساء والأطفال، وهذا يجعلني فخور، وأتمنى أن نتمكن من إهداء الجماهير لقب بطولة كأس الملك " .
الجدير بالذكر أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو يستعد للعودة لقيادة تدريبات الهلال استعدادًا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.