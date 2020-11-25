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قانوني: ضرب الزوجة جائز شرعًا ولا ينطبق عليه عقوبات الحماية من الإيذاء

Time منذ ساعة
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قانوني: ضرب الزوجة جائز شرعًا ولا ينطبق عليه عقوبات الحماية من الإيذاء

الرياض (صدى):
أثار المستشار القانوني عبدالعزيز الباتل، جدلا بتصريحات نسبت إليه بأن عقوبات نظام الحماية من الإيذاء لم ينطبق على ضرب الزوج لزوجته.

ورأى الباتل أن النظام لم يحدد نوع معين من العنف أو الإيذاء، وإن ضرب الزوجة أمر جائز شرعًا، لافتا إلى أن الفقهاء اشترطوا عدة شروط لهذا الأمر، إذا تحققت الشروط لا يدخل ضمن العنف.

وكانت النيابة العامة أوضحت أن عقوبات العنف ضد المرأة تتضمن السجن مدة لاتقل عن شهر وتصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف وتصل إلى خمسين ألف ريال، مؤكدة على تضاعف العقوبة في حال العودة مرة أخرى.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعانكم الله ونصركم على عدوكم وسدد رميكم .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عبدالعزيز
الحمد لله والشكر فيه احد يضرب زوجته امركم غريب اول مره اسمع كلام مثل هذا المرأه هي امك واختك وعمتك وخالتك كيف تسمح لنفسك تضربها أو حتى تضايقها مهما كانت الضروف بالأول والأخير هي أم ابنايك
واحد من البشريه
والله ماهمني من يضيفني ومن يحذفني الأمر عندي سيان
ابو محمد 😎 ✍️
الباكستاني والبقالي ، من اخبث الجنسيات الوافده .. .. اللهم اكفنا شر من به شر ...

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