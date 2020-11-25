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شاهد.. عبدالله المعيوف يُحير الهلاليين بشأن مشاركته في كأس الملك 

Time منذ ساعة
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شاهد.. عبدالله المعيوف يُحير الهلاليين بشأن مشاركته في كأس الملك 

ماجد محمد (صدى):
قال حارس مرمى نادي ‎الهلال عبدالله المعيوف، إن أمر مشاركتي في النهائي بيد الجهاز الطبي، مضيفا:" وفي حال مشاركتي سأكون متواجد لدعم الفريق ومؤازرته ".

وأوضح " المعيوف " خلال تصريحات تلفزيونية:" الفوز على النصر في الدوري سيكون دافعاً إيجابياً للاعبين لاستكمال الموسم ".

وتابع " المعيوف ":" بطولة كأس الملك غالية ومهمة وستعطينا دافعا قويا لباقي الموسم وأثرها سيكون إيجابيا للمباريات القادمة ".

وكان الهلال حطم أحلام النصر في ديربي الرياض بهدفين نظيفين، حيث ارتفع رصيد الهلال إلى 13 نقطة بينما تذيل النصر ترتيب الدوري ليحل في المركز 15 لينافس ضمك على المركز الأخير.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعانكم الله ونصركم على عدوكم وسدد رميكم .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عبدالعزيز
الحمد لله والشكر فيه احد يضرب زوجته امركم غريب اول مره اسمع كلام مثل هذا المرأه هي امك واختك وعمتك وخالتك كيف تسمح لنفسك تضربها أو حتى تضايقها مهما كانت الضروف بالأول والأخير هي أم ابنايك
واحد من البشريه
والله ماهمني من يضيفني ومن يحذفني الأمر عندي سيان
ابو محمد 😎 ✍️
الباكستاني والبقالي ، من اخبث الجنسيات الوافده .. .. اللهم اكفنا شر من به شر ...

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