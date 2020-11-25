شاهد.. عبدالله المعيوف يُحير الهلاليين بشأن مشاركته في كأس الملك 

ماجد محمد (صدى):
قال حارس مرمى نادي الهلال عبدالله المعيوف، إن أمر مشاركتي في النهائي بيد الجهاز الطبي، مضيفا:" وفي حال مشاركتي سأكون متواجد لدعم الفريق ومؤازرته ".
وأوضح " المعيوف " خلال تصريحات تلفزيونية:" الفوز على النصر في الدوري سيكون دافعاً إيجابياً للاعبين لاستكمال الموسم ".
وتابع " المعيوف ":" بطولة كأس الملك غالية ومهمة وستعطينا دافعا قويا لباقي الموسم وأثرها سيكون إيجابيا للمباريات القادمة ".
وكان الهلال حطم أحلام النصر في ديربي الرياض بهدفين نظيفين، حيث ارتفع رصيد الهلال إلى 13 نقطة بينما تذيل النصر ترتيب الدوري ليحل في المركز 15 لينافس ضمك على المركز الأخير.