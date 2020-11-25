سالم الدوسري يثير شغف جماهير الهلال بتصريح لافت حول كأس الملك ويؤكد:" سنأخذ البطولة " فيديو

طلال الغامدي (صدى):
تحدث لاعب الهلال سالم الدوسري عن استعدادات الزعيم لمباراة كأس الملك التي من المقرر إقامتها السبت المقبل.
وقال " الدوسري " خلال تصريحات تلفزيونية:" في نهائي كأس الملك ستكون الفرص متكافئة بين الطرفين "، مضيفا:" مباريات النهائيات دائما معروف فيها أن أقل الأخطاء تكسبك المباريات ".
وأشار " الدوسري ":" سنأخذ البطولة بالانضباط والتكتيك "، مبينا:" مباراة كأس الملك تختلف عن الدوري ".
وكان الهلال حطم أحلام النصر في ديربي الرياض بهدفين نظيفين، حيث ارتفع رصيد الهلال إلى 13 نقطة بينما تذيل النصر ترتيب الدوري ليحل في المركز 15 لينافس ضمك على المركز الأخير.