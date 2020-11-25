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سالم الدوسري يثير شغف جماهير الهلال بتصريح لافت حول كأس الملك ويؤكد:" سنأخذ البطولة " فيديو

Time منذ ساعة
Views 1853
سالم الدوسري يثير شغف جماهير الهلال بتصريح لافت حول كأس الملك ويؤكد:" سنأخذ البطولة " فيديو

طلال الغامدي (صدى):
تحدث لاعب الهلال سالم الدوسري عن استعدادات الزعيم لمباراة كأس الملك التي من المقرر إقامتها السبت المقبل.

وقال " الدوسري " خلال تصريحات تلفزيونية:" في نهائي ‎كأس الملك ستكون الفرص متكافئة بين الطرفين "، مضيفا:" مباريات النهائيات دائما معروف فيها أن أقل الأخطاء تكسبك المباريات ".

وأشار " الدوسري ":" سنأخذ البطولة بالانضباط والتكتيك "، مبينا:" مباراة كأس الملك تختلف عن الدوري ".

وكان الهلال حطم أحلام النصر في ديربي الرياض بهدفين نظيفين، حيث ارتفع رصيد الهلال إلى 13 نقطة بينما تذيل النصر ترتيب الدوري ليحل في المركز 15 لينافس ضمك على المركز الأخير.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعانكم الله ونصركم على عدوكم وسدد رميكم .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عبدالعزيز
الحمد لله والشكر فيه احد يضرب زوجته امركم غريب اول مره اسمع كلام مثل هذا المرأه هي امك واختك وعمتك وخالتك كيف تسمح لنفسك تضربها أو حتى تضايقها مهما كانت الضروف بالأول والأخير هي أم ابنايك
واحد من البشريه
والله ماهمني من يضيفني ومن يحذفني الأمر عندي سيان
ابو محمد 😎 ✍️
الباكستاني والبقالي ، من اخبث الجنسيات الوافده .. .. اللهم اكفنا شر من به شر ...

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