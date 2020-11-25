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تغريم "فيسبوك" 6.1 مليون دولار بعد تسريبه بيانات

Time منذ ساعة
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تغريم "فيسبوك" 6.1 مليون دولار بعد تسريبه بيانات

وكالات (صدى):
أعلنت لجنة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية (PIPC) عن فرض غرامة قدرها 6.7 مليار وون (نحو 6.1 مليون دولار) على شركة " فيسبوك " لمشاركته معلومات المستخدمين دون موافقتهم.

وبدأت لجنة الاتصالات الكورية في التحقيقات عام 2018 قبل تسليم أوراق القضية في النهاية إلى PIPC قبل بضعة أشهر.

وقررت PIPC أن الشبكة الاجتماعية العالمية قد شاركت المعلومات الشخصية لـ 3.3 مليون مستخدم كوري جنوبي (من إجمالي 18 مليون مستخدم) مع شركات أخرى دون موافقة، وذلك من مايو 2012 إلى يونيو 2018.

قالت الهيئة إن فيسبوك شارك أسماء الأشخاص وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وخبراتهم في العمل وبلدهم وحالات علاقاتهم مع شركات أخرى عند تسجيل الدخول.

كما اتهمت الهيئة الرقابية الشبكة الاجتماعية بتقديم مستندات غير كاملة أو مزورة، فيما نفت فيسبوك هذا الاتهام، مشير إلى أنها تعاونت مع التحقيق بشكل كامل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اعانكم الله ونصركم على عدوكم وسدد رميكم .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو عبدالعزيز
الحمد لله والشكر فيه احد يضرب زوجته امركم غريب اول مره اسمع كلام مثل هذا المرأه هي امك واختك وعمتك وخالتك كيف تسمح لنفسك تضربها أو حتى تضايقها مهما كانت الضروف بالأول والأخير هي أم ابنايك
واحد من البشريه
والله ماهمني من يضيفني ومن يحذفني الأمر عندي سيان
ابو محمد 😎 ✍️
الباكستاني والبقالي ، من اخبث الجنسيات الوافده .. .. اللهم اكفنا شر من به شر ...

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