تغريم "فيسبوك" 6.1 مليون دولار بعد تسريبه بيانات

وكالات (صدى):
أعلنت لجنة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية (PIPC) عن فرض غرامة قدرها 6.7 مليار وون (نحو 6.1 مليون دولار) على شركة " فيسبوك " لمشاركته معلومات المستخدمين دون موافقتهم.
وبدأت لجنة الاتصالات الكورية في التحقيقات عام 2018 قبل تسليم أوراق القضية في النهاية إلى PIPC قبل بضعة أشهر.
وقررت PIPC أن الشبكة الاجتماعية العالمية قد شاركت المعلومات الشخصية لـ 3.3 مليون مستخدم كوري جنوبي (من إجمالي 18 مليون مستخدم) مع شركات أخرى دون موافقة، وذلك من مايو 2012 إلى يونيو 2018.
قالت الهيئة إن فيسبوك شارك أسماء الأشخاص وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وخبراتهم في العمل وبلدهم وحالات علاقاتهم مع شركات أخرى عند تسجيل الدخول.
كما اتهمت الهيئة الرقابية الشبكة الاجتماعية بتقديم مستندات غير كاملة أو مزورة، فيما نفت فيسبوك هذا الاتهام، مشير إلى أنها تعاونت مع التحقيق بشكل كامل.