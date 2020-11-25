رسمياً.. نهائي ‎دوري أبطال أفريقيا بدون جماهير

وكالات (صدى):
أعلن الاتحادان الأفريقي والمصري لكرة القدم، إقامة نهائي دوري الأبطال الأفريقي بين الأهلي والزمالك بدون جمهور.
وأوضح البيان الرسمي للاتحادين:" أعرب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF والاتحاد المصري لكرة القدم عن اهتمامهم البالغ بالمباراة النهائية لبطولة توتال CAF دوري الأبطال بين فريقي الزمالك والأهلي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل ".
وتابع:" يأتي ذلك تقديراً للظروف التي يمر بها العالم كله في ظل انتشار جائحة كورونا فقد أعرب الاتحادان في بيان مشترك عن أن الهدف الأول هو الحفاظ على سلامة أسرة كرة القدم المصرية والأفريقية، الأمر الذي أدى إلى اقامة المباراة بدون جمهور ".
يذكر أن نهائي البطولة المزمع إقامته على ملعب استاد القاهرة الذي تم انشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الافريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية أحد أكبر أندية القارة مما يضيف المزيد من الأثارة على أهم بطولات الاندية الافريقية.