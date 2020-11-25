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القبض على مقيمين قاموا بتعبئة مواد مجهولة المصدر في عبوات لمنتجات التعقيم بجدة

Time منذ 3 دقائق
Views 1137
القبض على مقيمين قاموا بتعبئة مواد مجهولة المصدر في عبوات لمنتجات التعقيم بجدة

الرياض (صدى):
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة، وبالتنسيق مع الفرق الرقابية في وزارة التجارة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (خمسة مقيمين مخالفين لنظام الإقامة والعمل من الجنسيتين الباكستانية و البنجلاديشية)، لقيامهم بتعبئة مواد كيميائية مجهولة المصدر في عبوات ذات علامات تجارية مزيفة لمنتجات التعقيم والتنظيف، وضبط بحوزتهم (2256) عبوة معدة للتوزيع على المحلات التجارية بمستودع يديرونه بأحد أحياء محافظة جدة.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الكثرة تغلب الشجاعة،،
واضح*** وصريح***
ممتاز، معلومه من باب العلم بالشئ،،
واضح*** وصريح***
بلادهم تعاني ويلات الحرب والجوع،وهذولا همهم أنفسهم،وتهريب الذهب والأموال،، حسيبهم الله،ياترى وينهم مودينه..
abdul
أحسنْت
abdul
من البداية كيف قدر الطليق يأخذ الطفل الرضيع من أمه يحتاج الي توضيح في حد ذاته .

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