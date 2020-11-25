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أندية أوروبا تنعي " مارادونا " برسائل مؤثرة

Time منذ ساعة
Views 1670
أندية أوروبا تنعي " مارادونا " برسائل مؤثرة

وكالات (صدى):
نعى كبار أندية الدوري الإنجليزية، الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، الذي توفى، منذ ساعات قليلة.

وحرص نادي ليفربول، على نعي الأسطورة مارادونا، من خلال نشر بيان على الحساب الرسمي للريدز، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلًا: "أسطورة كروية عظيمة، ارقد في سلام دييجو مارادونا".

في حين كتب نادي مانشستر سيتي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "ننضم إلى عالم كرة القدم في وداع أحد العظماء على الإطلاق".

وقال نادي تشيلسي، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "توتير": "عبقرية فنه، سيد لعبتنا، واحدة من كل عظماء الوقت.. ارقد بسلام ، دييجو مارادونا".

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أحدث التعليقات

انور المالكي
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( اذا ولج الكلب في اناء احدكم فليغسله بالماء احداهن بالتراب )
واضح*** وصريح***
Good نوم Ing
واضح*** وصريح***
من الجنسيتين الباكستانية و البنجلاديشية) ، قطع ما أردى من المربوط اللا المنفلت،، لا إحترام للنظام ولا خوف من الله في أطهر بقعة على وجه الأرض..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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