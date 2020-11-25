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بالفيديو.. " السليمان " يوضح كيفية قضاء ما فات من تكبيرات صلاة الجنازة

Time منذ 25 دقيقة
Views 1506
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بالفيديو.. " السليمان " يوضح كيفية قضاء ما فات من تكبيرات صلاة الجنازة

عادل الحربي (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، كيفية قضاء ما فات من تكبيرات صلاة الجنازة.

وأضاف " السليمان " خلال حواره عبر قناة السعودية:" يجب على من فاتته تكبيرات صلاة الجنازة أن يدخل إلى المسجد بسكينة ووقار، فعند دخوله لصلاة الجنازة  مع الإمام ينتبه فإذا كبر الإمام  بالثالثة فهو يكبر الأولى  له ويقرأ الفاتحة ".

وتابع:" إذا كبر الإمام بالثانية فهو يكبر بالثانية له وفي هذه الحالة يصلي على النبي " عليه أفضل الصلاة والسلام "، وإذا كبر الإمام بالرابعة فهو يكبر بالثالثة ويكمل صلاته ويدعو ثم يكبر للرابعة وبعد يسلم ".

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الكثرة تغلب الشجاعة،،
واضح*** وصريح***
ممتاز، معلومه من باب العلم بالشئ،،
واضح*** وصريح***
بلادهم تعاني ويلات الحرب والجوع،وهذولا همهم أنفسهم،وتهريب الذهب والأموال،، حسيبهم الله،ياترى وينهم مودينه..
abdul
أحسنْت
abdul
من البداية كيف قدر الطليق يأخذ الطفل الرضيع من أمه يحتاج الي توضيح في حد ذاته .

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