التحالف: تدمير 164 لغمًا بحرياً نشرتها مليشيا الحوثي عشوائياً

نايف السالم (صدى):
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي بجنوب البحر الأحمر.
وأبان التحالف أن اعتداءات الحوثي بدعم إيران تهدد الأمن البحري في باب المندب وجنوب البحر الأحمر، لافتا إلى إزالة وتدمير 164 لغما بحريا نشرتها ميليشيات الحوثي عشوائيا.
وأشار التحالف إلى تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر، لافتا إلى أضرار طفيفة في سفينة تجارية جراء شظايا المحاولة الإرهابية.
وأوضح التحالف أن الأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثي بدعم إيراني تهدد الملاحة والتجارة العالمية.