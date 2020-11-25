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التحالف: تدمير 164 لغمًا بحرياً نشرتها مليشيا الحوثي عشوائياً

Time منذ 54 دقيقة
Views 1418
التحالف: تدمير 164 لغمًا بحرياً نشرتها مليشيا الحوثي عشوائياً

نايف السالم (صدى):
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي بجنوب البحر الأحمر.

وأبان التحالف أن اعتداءات الحوثي بدعم إيران تهدد الأمن البحري في باب المندب وجنوب البحر الأحمر، لافتا إلى إزالة وتدمير 164 لغما بحريا نشرتها ميليشيات الحوثي عشوائيا.

وأشار التحالف إلى تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر، لافتا إلى أضرار طفيفة في سفينة تجارية جراء شظايا المحاولة الإرهابية.

وأوضح ‏التحالف أن الأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثي بدعم إيراني تهدد الملاحة والتجارة العالمية.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الكثرة تغلب الشجاعة،،
واضح*** وصريح***
ممتاز، معلومه من باب العلم بالشئ،،
واضح*** وصريح***
بلادهم تعاني ويلات الحرب والجوع،وهذولا همهم أنفسهم،وتهريب الذهب والأموال،، حسيبهم الله،ياترى وينهم مودينه..
abdul
أحسنْت
abdul
من البداية كيف قدر الطليق يأخذ الطفل الرضيع من أمه يحتاج الي توضيح في حد ذاته .

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