شاهد.. الهدف التاريخي لمارادونا في كأس العالم

وكالات (صدى):
تداول عشاق الساحرة المستديرة مقطع فيديو للهدف التاريخي لأسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو مارادونا في بطولة كأس العالم 1986 ضد إنجلترا.
وبحسب الفيديو، فإن مارادونا أحرز في الدقيقة 51 من زمن الشوط الثاني من مباراة إنجلترا والأرجنتين، هدفًا بيده ليصبح بذلك أشهر هدف " مقلب " لا ينسى في تاريخ كرة القدم.
وبدا في المقطع مارادونا يسجل الهدف من كرة مرتفعة بعدما انقض عليها بيده على مرأى ومسمع جميع من كانوا في الملعب إلا حكم المباراة الذي بدلًا من احتساب مخالفة لصالح إنجلترا، أقر بهدف صحيح لصالح الأرجنتين.