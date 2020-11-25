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شاهد.. الهدف التاريخي لمارادونا في كأس العالم

Time منذ 34 دقيقة
Views 1591
شاهد.. الهدف التاريخي لمارادونا في كأس العالم

وكالات (صدى):
تداول عشاق الساحرة المستديرة مقطع فيديو للهدف التاريخي لأسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو مارادونا في بطولة كأس العالم 1986 ضد إنجلترا.

وبحسب الفيديو، فإن مارادونا أحرز في الدقيقة 51 من زمن الشوط الثاني من مباراة إنجلترا والأرجنتين، هدفًا بيده ليصبح بذلك أشهر هدف " مقلب " لا ينسى في تاريخ كرة القدم.

وبدا في المقطع مارادونا يسجل الهدف من كرة مرتفعة بعدما انقض عليها بيده على مرأى ومسمع جميع من كانوا في الملعب إلا حكم المباراة الذي بدلًا من احتساب مخالفة لصالح إنجلترا، أقر بهدف صحيح لصالح الأرجنتين.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الكثرة تغلب الشجاعة،،
واضح*** وصريح***
ممتاز، معلومه من باب العلم بالشئ،،
واضح*** وصريح***
بلادهم تعاني ويلات الحرب والجوع،وهذولا همهم أنفسهم،وتهريب الذهب والأموال،، حسيبهم الله،ياترى وينهم مودينه..
abdul
أحسنْت
abdul
من البداية كيف قدر الطليق يأخذ الطفل الرضيع من أمه يحتاج الي توضيح في حد ذاته .

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