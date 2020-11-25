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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يرثي مارادونا بكلمات مؤثرة:" وداعًا دييجو "

Time منذ 5 دقائق
Views 1234
بالفيديو.. تركي آل الشيخ يرثي مارادونا بكلمات مؤثرة:" وداعًا دييجو "

نواف السالم (صدى):
رثى رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، بكلمات مؤثرة.

وقال " آل الشيخ ":" وداعاً ياصديقي، أخر مرة شفتك في روسيا ٢٠١٨ ووعدتني بزيارتي في المملكة "، مضيفا:" وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم، وداعاً يا من أثر في جيلي، وداعاً دييجو ".

وتابع:" كرة القدم بعدك لا طعم لها، أنا اليوم حزين، كنت أتحدث معك من ٤ شهور على فكرة مع نتفليكس، وكنت سعيد وداعاً دييجو ".

وكان مارادونا، توفى عن عمر 60 عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية، حيث تدهورت حالة مارادونا الصحية في الأسابيع الأخيرة، وتم إدخاله المستشفى في الأرجنتين قبل 3 أسابيع، إلا أنه تعافى قليلا وظهر أمام عدسات الصحفيين للحظات.

وخضع مارادونا لجراحة في المخ مطلع نوفمبر الجاري، لعلاج تجمع دموي، إلا أنه، على ما يبدو، عانى من مضاعفات صحية من جراء العملية الجراحية.

ويعتبر مارادونا من أبرز نجوم كرة القدم على مر التاريخ، ويعتبر من أساطير كرة القدم الأرجنتينية، حيث قاد منتخب بلاده لتحقيق بطولة كأس العالم عام 1986 في المكسيك.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
ابراهيم
ياراقل
عبدالله
سبحان الله. رحل كلاعب اسطوره و كشخصية جدلية.
القرشي
قرار غريب من إدارة ألأهلي خاصة في ظل المستويات السيئة التي لا يزال يقدمها الفريق في مختلف البطولات التي خرج منها على يد هذا المدرب . ماذا تنتظر إدارة ألأهلي من هذا المدرب حتى يدخل الفريق في نفق مظلم لا يستطيع الخروج منه ومن ثم يهرب الجميع كالعادة من ألأبواب الخلفية للنادي بعد دماره . هذه فرصة لن تتكرر يا إدارة الأهلي اتتكم على طبق من ذهب للتخلص من هذا المدرب والتعاقد مع مدرب آخر يستطيع أن يوظف لاعبي الفريق كما يجب افضل من الضياع والتوهان الذي يعيشونه منذ أن أتى هذا المدرب . . . إلا إذا كان لكم قصد آخر من بقائه !!!!!!
الزعيم الملكي العالمي
كذا يزعلو عليك انتبه يخفسوبك الاسد الهلالي نسيته

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