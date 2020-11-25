بالفيديو.. تركي آل الشيخ يرثي مارادونا بكلمات مؤثرة:" وداعًا دييجو "

نواف السالم (صدى):
رثى رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، بكلمات مؤثرة.
وقال " آل الشيخ ":" وداعاً ياصديقي، أخر مرة شفتك في روسيا ٢٠١٨ ووعدتني بزيارتي في المملكة "، مضيفا:" وداعاً يا أعظم من لعب كرة القدم، وداعاً يا من أثر في جيلي، وداعاً دييجو ".
وتابع:" كرة القدم بعدك لا طعم لها، أنا اليوم حزين، كنت أتحدث معك من ٤ شهور على فكرة مع نتفليكس، وكنت سعيد وداعاً دييجو ".
وكان مارادونا، توفى عن عمر 60 عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية، حيث تدهورت حالة مارادونا الصحية في الأسابيع الأخيرة، وتم إدخاله المستشفى في الأرجنتين قبل 3 أسابيع، إلا أنه تعافى قليلا وظهر أمام عدسات الصحفيين للحظات.
وخضع مارادونا لجراحة في المخ مطلع نوفمبر الجاري، لعلاج تجمع دموي، إلا أنه، على ما يبدو، عانى من مضاعفات صحية من جراء العملية الجراحية.
ويعتبر مارادونا من أبرز نجوم كرة القدم على مر التاريخ، ويعتبر من أساطير كرة القدم الأرجنتينية، حيث قاد منتخب بلاده لتحقيق بطولة كأس العالم عام 1986 في المكسيك.