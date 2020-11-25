إرشادات هامة للتجار لإتمام عملية الاستيراد

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن إرشادات هامة لإتمام عملية الاستيراد، حيث تشمل الإرشادات: التأكد من الحصول على الإذن المسبق للاستيراد المؤقت مع التقيد بالمدة النظامية لإخراج الإرسالية، عدم التصرف بالإرسالية أو بجزء منها عند فسحها بتعهد إلا بعد ورود خطاب رسمي من الجمرك المعني بإجازة الفسح من عدمه.
وتضمنت الإرشادات: التأكد من الحصول على إذن الاستيراد المسبق للأصناف المقيدة التي تتطلب ذلك كالمواد الكيميائية والأدوية وما إلى غير ذلك، حفظ المستندات لمدة 5 سنوات وفقًا لما تقتضيه أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
ومن ضمن الإرشادات أيضا: التأكد من عدم احتواء الإرسالية على أي من السلع أو المواد الممنوعة، تفويض المخلص الجمركي والوكيل الملاحي المعتمد وتجنب مؤسسات الوساطة غير المعتمدة، تقديم المستندات الجمركية قبل وصول السفينة لمنفذ الدخول.