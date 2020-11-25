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إرشادات هامة للتجار لإتمام عملية الاستيراد

Time منذ 55 دقيقة
Views 1334
إرشادات هامة للتجار لإتمام عملية الاستيراد

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن  إرشادات هامة لإتمام عملية الاستيراد، حيث تشمل الإرشادات: التأكد من الحصول على الإذن المسبق للاستيراد المؤقت مع التقيد بالمدة النظامية لإخراج الإرسالية، عدم التصرف بالإرسالية أو بجزء منها عند فسحها بتعهد إلا بعد ورود خطاب رسمي من الجمرك المعني بإجازة الفسح من عدمه.

وتضمنت الإرشادات: التأكد من الحصول على إذن الاستيراد المسبق للأصناف المقيدة التي تتطلب ذلك كالمواد الكيميائية والأدوية وما إلى غير ذلك، حفظ المستندات لمدة 5 سنوات وفقًا لما تقتضيه أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

ومن ضمن الإرشادات أيضا: التأكد من عدم احتواء الإرسالية على أي من السلع أو المواد الممنوعة، تفويض المخلص الجمركي والوكيل الملاحي المعتمد وتجنب مؤسسات الوساطة غير المعتمدة، تقديم المستندات الجمركية قبل وصول السفينة لمنفذ الدخول.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
ابراهيم
ياراقل
عبدالله
سبحان الله. رحل كلاعب اسطوره و كشخصية جدلية.
القرشي
قرار غريب من إدارة ألأهلي خاصة في ظل المستويات السيئة التي لا يزال يقدمها الفريق في مختلف البطولات التي خرج منها على يد هذا المدرب . ماذا تنتظر إدارة ألأهلي من هذا المدرب حتى يدخل الفريق في نفق مظلم لا يستطيع الخروج منه ومن ثم يهرب الجميع كالعادة من ألأبواب الخلفية للنادي بعد دماره . هذه فرصة لن تتكرر يا إدارة الأهلي اتتكم على طبق من ذهب للتخلص من هذا المدرب والتعاقد مع مدرب آخر يستطيع أن يوظف لاعبي الفريق كما يجب افضل من الضياع والتوهان الذي يعيشونه منذ أن أتى هذا المدرب . . . إلا إذا كان لكم قصد آخر من بقائه !!!!!!
الزعيم الملكي العالمي
كذا يزعلو عليك انتبه يخفسوبك الاسد الهلالي نسيته

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