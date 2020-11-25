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بالفيديو..الشلهوب يكشف كواليس فوز الهلال بلقب أبطال آسيا 2019

Time منذ 45 دقيقة
Views 1411
بالفيديو..الشلهوب يكشف كواليس فوز الهلال بلقب أبطال آسيا 2019

ماجد محمد (صدى):
كشف محمد الشلهوب، قائد نادي الهلال المعتزل، اليوم الأربعاء، عن كواليس جديدة، في فوز فريقه، بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وكان الهلال، قد توج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد الفوز في النهائي، على أوراوا رد ديموندز الياباني (3-0)، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

وقال الشلهوب عبر مقطع فيديو على حسابه في "سناب شات"، إن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، كان يخبر اللاعبين دائما، أن الفريق سيحقق لقب دوري أبطال آسيا.

وأكد على أن سلمان الفرج كان أكثر اللاعبين تأثرًا، بالتتويج باللقب في ذلك الوقت.

وأضاف : البريوفي أندريه كاريلو، نجم الهلال، من أكبر المتألقين في نهائي 2019،حيث كنت أرى التركيز والإصرار نصب عينيه.

وتابع : كان يبتسم في بعض التمارين عند إضاعة الفرص، عكس التمارين التي سبقت المباراة الختامية، حيث كان أكثر تركيزًا.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
ابراهيم
ياراقل
عبدالله
سبحان الله. رحل كلاعب اسطوره و كشخصية جدلية.
القرشي
قرار غريب من إدارة ألأهلي خاصة في ظل المستويات السيئة التي لا يزال يقدمها الفريق في مختلف البطولات التي خرج منها على يد هذا المدرب . ماذا تنتظر إدارة ألأهلي من هذا المدرب حتى يدخل الفريق في نفق مظلم لا يستطيع الخروج منه ومن ثم يهرب الجميع كالعادة من ألأبواب الخلفية للنادي بعد دماره . هذه فرصة لن تتكرر يا إدارة الأهلي اتتكم على طبق من ذهب للتخلص من هذا المدرب والتعاقد مع مدرب آخر يستطيع أن يوظف لاعبي الفريق كما يجب افضل من الضياع والتوهان الذي يعيشونه منذ أن أتى هذا المدرب . . . إلا إذا كان لكم قصد آخر من بقائه !!!!!!
الزعيم الملكي العالمي
كذا يزعلو عليك انتبه يخفسوبك الاسد الهلالي نسيته

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