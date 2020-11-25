بالفيديو..الشلهوب يكشف كواليس فوز الهلال بلقب أبطال آسيا 2019

ماجد محمد (صدى):
كشف محمد الشلهوب، قائد نادي الهلال المعتزل، اليوم الأربعاء، عن كواليس جديدة، في فوز فريقه، بلقب دوري أبطال آسيا 2019.
وكان الهلال، قد توج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد الفوز في النهائي، على أوراوا رد ديموندز الياباني (3-0)، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.
وقال الشلهوب عبر مقطع فيديو على حسابه في "سناب شات"، إن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، كان يخبر اللاعبين دائما، أن الفريق سيحقق لقب دوري أبطال آسيا.
وأكد على أن سلمان الفرج كان أكثر اللاعبين تأثرًا، بالتتويج باللقب في ذلك الوقت.
وأضاف : البريوفي أندريه كاريلو، نجم الهلال، من أكبر المتألقين في نهائي 2019،حيث كنت أرى التركيز والإصرار نصب عينيه.
وتابع : كان يبتسم في بعض التمارين عند إضاعة الفرص، عكس التمارين التي سبقت المباراة الختامية، حيث كان أكثر تركيزًا.