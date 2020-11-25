الأهلي يحدد مصير الصربي فلادان

نواف السالم (صدى):
حدد النادي الأهلي، مصير المدير الفني للفريق الصربي فلادان ميلويفيتش، حيث تبين أن مجلس إدارة الأهلي، ليس لديها أي رغبة في رحيل فلادان، وأن المدرب مرتبط بعقد مُلزم مع النادي، ومستمر مع الفريق.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تلقى فيه فلادان، عرضًا من الاتحاد الصربي لكرة القدم، للرحيل عن النادي الأهلي، وقيادة المنتخب الوطني.
وارتبط الصربي فلادان، بعلاقة جيدة مع إدارة النادي، وجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حيث يعمل فلادان، لإعداد الفريق الأول لكرة القدم بقوة، خلال الفترة القادمة، للعودة إلى البطولات من جديد، وفقا للزميلة صحيفة " الشرق الأوسط ".