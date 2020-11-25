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نجم برازيلي في طريقه لدوري المحترفين

Time منذ ساعة
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نجم برازيلي في طريقه لدوري المحترفين

وكالات (صدى):
تلقى النجم البرازيلي الكبير هالك، عروضًا مغرية، مع اقتراب نهاية عقده مع فريقه الصيني، شنغهاي سبيج.

وذكرت تقاريرأن هالك، يرغب في الرحيل عن شنغهاي، مع نهاية عقده في 30 ديسمبر، بعد 4 سنوات ونصف قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأضافت أن ناديي بورتو البرتغالي وزينيت سان بطرسبورج الروسي، أبرز الفرق المهتمة باستعادة هالك، حيث سبق وأن لعب في صفوفهما.

وتابعت أنه بجانب بورتو وسان بطرسبورج، تلقى هالك، عروضًا مغرية من الخليج، دون الكشف عن اسم الأندية.

وأوضحت أن ناديا الهلال والنصرمن أبرز المرشحين للتعاقد مع هالك، في ظل الرغبة في تدعيم صفوفهما، بنجوم عالميين جدد.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه
ابراهيم
ياراقل
عبدالله
سبحان الله. رحل كلاعب اسطوره و كشخصية جدلية.
القرشي
قرار غريب من إدارة ألأهلي خاصة في ظل المستويات السيئة التي لا يزال يقدمها الفريق في مختلف البطولات التي خرج منها على يد هذا المدرب . ماذا تنتظر إدارة ألأهلي من هذا المدرب حتى يدخل الفريق في نفق مظلم لا يستطيع الخروج منه ومن ثم يهرب الجميع كالعادة من ألأبواب الخلفية للنادي بعد دماره . هذه فرصة لن تتكرر يا إدارة الأهلي اتتكم على طبق من ذهب للتخلص من هذا المدرب والتعاقد مع مدرب آخر يستطيع أن يوظف لاعبي الفريق كما يجب افضل من الضياع والتوهان الذي يعيشونه منذ أن أتى هذا المدرب . . . إلا إذا كان لكم قصد آخر من بقائه !!!!!!
الزعيم الملكي العالمي
كذا يزعلو عليك انتبه يخفسوبك الاسد الهلالي نسيته

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