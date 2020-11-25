نجم برازيلي في طريقه لدوري المحترفين

وكالات (صدى):
تلقى النجم البرازيلي الكبير هالك، عروضًا مغرية، مع اقتراب نهاية عقده مع فريقه الصيني، شنغهاي سبيج.
وذكرت تقاريرأن هالك، يرغب في الرحيل عن شنغهاي، مع نهاية عقده في 30 ديسمبر، بعد 4 سنوات ونصف قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
وأضافت أن ناديي بورتو البرتغالي وزينيت سان بطرسبورج الروسي، أبرز الفرق المهتمة باستعادة هالك، حيث سبق وأن لعب في صفوفهما.
وتابعت أنه بجانب بورتو وسان بطرسبورج، تلقى هالك، عروضًا مغرية من الخليج، دون الكشف عن اسم الأندية.
وأوضحت أن ناديا الهلال والنصرمن أبرز المرشحين للتعاقد مع هالك، في ظل الرغبة في تدعيم صفوفهما، بنجوم عالميين جدد.