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التعليم تُصدر تعميم بشأن هطول أمطار على المملكة

Time منذ 6 دقائق
Views 1207
التعليم تُصدر تعميم بشأن هطول أمطار على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، تعميمًا عاجلًا بشأن التوقعات بهطول أمطار غزيرة على بعض المناطق.

وقالت مصادر إن وزارة التعليم، أكدت في تعميمها على ضرورة الالتزام بمتابعة مجموعة من الإجراءات، تضمنت " خلو أسطح المباني التعليمية من وجود مخلفات، ونظافة مجرى صرف مياه الصرف على الأسطح وعمل الصيانة اللازمة لطبقات العزل".

كما تضمنت " نظافة مزاريب المياه لمظلات الأفنية الداخلية من الأتربة وخلو مخارج الطوارئ من اأي عوائق، ولتأكد من إصلاح الأغطية للصرف الصحي داخل المبنى المدرسي، وخلو فناء المدرسة ومحيطها من الحفر".

بالإضافة إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والكيبلات أو عدادات مكشوفة أو أسلاك.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم ويحسن عزاء من فقدهم ، ويهلك الحوثيين الظالمين .. آمين ...
ابو محمد 😎 ✍️
ابوكم حنا نصيح من قلة الدخل ، وانتم تهربون اطنان الذهب من عندنا ...؟؟؟
abdul
والخمسين الف ريال تذهب للمرأة المعنَّفة ام لخزانة الدولة ؟
ابو محمد 😎 ✍️
ايش سالفتهم ....؟
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. اياام قبل المبروكه ..

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