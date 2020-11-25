محمد الدويش يهاجم " الحلافي ":" من يقزّم النصر لا يستحق الانتساب إليه "

ماجد محمد (صدى):
قال مدير الكرة في نادي النصر عبدالرحمن الحلافي، إن بداية النصر في الدوري مختلفة في تاريخ الفريق، لأنها جاءت بعد مشاركة مميزة في آسيا ولأول مرة يصل إلى نصف النهائي.
وأضاف " الحلافى " خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " في المرمى ":" جاهزيتنا في ديربي الرياض لم تكن مكتملة، ولم نكن مستعدين بسبب إصابات كورونا التي ضربت صفوف الفريق "، لافتا:" الهدف الذي سجلناه في الديربي وتم إلغائه مازلت أقول مع احترامي للجنة الحكام واتحاد القدم، فأنا كمشجع أقول أن الهدف الملغى للنصر صحيح مائة في المائة ولو تم احتسابه كان سيغير مجرى المباراة ولكنه لم يحتسب ونحترم القرار ".
وعلى السياق ذاته، هاجم الناقد الرياضي محمد الدويش، مدير الكرة في نادي النصر عبدالرحمن الحلافي، قائلا:" كأنّما توقعت أنْ يخرج على النصراويين مَن يقول لهم: احمدوا ربكم وصلتكم نصف نهائي ".
وواصل " الدويش " هجومه على الحلافي، قائلا:" مَن يقزّم النصر ويمن على النصراويين لايستحق حتى الانتساب إليه فضلًا عن العمل فيه ".